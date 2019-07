Prohíben al perro "Mazapán" participar en la Guelaguetza

"Mazapan" el perro más famoso de Oaxaca el cual ha ganado admiradores y amigos gracias a las redes sociales dejará de asistir a las calendas y convites de la Guelaguetza.

La noticia, que ha conmocionado a usuarios de las redes sociales, fue dada a conocer por la asociación Garras y Patas Conectando Amor A. C., misma que promovió la adopción del can, que vivió por años en la calle.

La explicación que ofreció el grupo animalista fue que, tras el detonación de popularidad que tuvo "Mazapán", el personal de la Secretaría de Turismo les exhortó a no sacar al perro en los próximos Convites del 20 y el 27 de julio, que se realizarán en la ciudad, a pesar de que mucha gente asistía sólo para ver al peludo dar vueltas y brincar al ritmo de la música tradicional.

De acuerdo con el texto compartido en redes sociales, personal de la dependencia teme que algún integrante de las delegaciones, principalmente de las Chinas Oaxaqueñas, salga lastimado por bailar cuidándose de no tropezar con "Mazapán".

La organización decidió tomar en cuenta la recomendación y agregó que Mazapán fue adoptado para tener "respeto a su espacio, una vida tranquila y disfrutar de sus paseos libremente en la ciudad, sin el acoso y hostigamiento, como el que ha sufrido en las últimas semanas, lo que ya le está ocasionando problemas de salud, digestivos y de estrés".

En las redes sociales, los comentarios en contra de la decisión no se hicieron esperar, pues los usuarios consideran que el perrito disfruta de estar ahí, en la fiesta, y le estarían quitando la posibilidad de hacerlo.

Asimismo, la asociación escribió: "no estamos a favor, ni apoyamos este show circense que se ha montado en torno a la figura de 'Mazapán'", no obstante, días antes, la familia que adoptó al perro aceptó una guayabera de autoridades de Mitla, así como la participación del perro en actividades culturales de ese municipio y en un spot para promocionarlo, según trascendió.

En tanto, Garras y Patas dijo que no existe ningún perfil oficial del "perro calendero" y llamó a voltear la atención a los miles de perros de la calle en la ciudad.