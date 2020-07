Prohíben en Hidalgo paso de peregrinaciones que van a la Basílica

Autoridades municipales de Tepeji del Río Hidalgo, advirtieron que no permitirán el paso de una peregrinación clandestina proveniente de Querétaro a la Basílica de Guadalupe, por lo que se han instalado retenes en los límites con el Estado de México.

La tradicional peregrinación que se realiza anualmente de Querétaro a la basílica fue suspendida por la diócesis de esa entidad que desde mayo anunció la cancelación debido a la pandemia de Covid19. Sin embargo un grupo de mujeres y hombres se traslada a pie para dirigirse ante la Virgen de Guadalupe, lo cual no fue avalado por la Diócesis, que se deslindó de su actividad y pidió a los participantes a regresar a sus lugares de origen. "Como autoridad municipal se ha entablado comunicación con los líderes eclesiásticos manteniéndose al pendiente de esta situación reiterando que Hidalgo se encuentra en semáforo rojo estipulado por el Gobierno Federal y la Secretaria de Salud así como el Gobierno del Estado, por lo que estas actividades no están permitidas".

La alcaldía encabezada por Moisés Ramírez, advirtió que esta peregrinación no podrá pasar a la cabecera o colonias aledañas y tampoco se podrán quedar a dormir en el municipio como se acostumbraba. Se informó que la policía municipal estará al pendiente de que esto no ocurra, además de informar a la Guardia Nacional división caminos para vigilar la autopista México-Querétaro. Se recordó que anualmente se realiza un operativo sanitario y de seguridad, ya que los peregrinos adquieren enfermedades estomacales de vías respiratorias o lesiones sin embargo en esta ocasión no contarán con este apoyo, ya que Tepeji registra una alta incidencia de casos de Covid-19 por lo que se evitará que la población sea afectada con la propagación de cualquier otro tipo de enfermedad. Tepeji registra 198 casos positivos del virus y 43 defunciones.?