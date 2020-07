Prohíben uso de plásticos en Sinaloa a partir del 20 de julio

A partir del 20 de julio, entra en vigor la ley que prohíbe el uso de artículos fabricados con plásticos desechables en Sinaloa, como son los popotes y bolsas de uso comercial en farmacias, supermercados, negocios de comidas y tianguis, por lo que se pondrá en práctica un programa de socialización para su retiro.

Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable del estado, dijo que la ley prevé la aplicación de sanciones económicas que van de mil a diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización para los negocios y empresas que no cumplan con su eliminación.

Recordó que en enero pasado, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y fijó un periodo de 150 cincuenta días, a partir de su publicación para que entre en vigor, las primeras acciones, en esta materia en las que se contemplan, únicamente popotes y bolsas de plástico.

El funcionario estatal observó que las nuevas disposiciones no contemplan sanciones para los clientes de los negocios que usen bolsas de plástico para guardar o transportar sus alimentos o medicamentos, ni se prohíbe la venta de bolsas que están diseñadas en rollos.

La prohibición total del uso de plásticos no biodegradables, en las diversas actividades económicas en el estado, a excepción de la construcción, en la que se utiliza el polietileno expandido (Unicel), entrara en vigor en el estado hasta el año 2024.

El secretario de Desarrollo Sustentable del estado explicó que en una segunda fase, entrará en vigor, la eliminación de platos, cucharas, tenedores, cuchillos y otros artículos desechables, fabricados con plásticos.

Admitió que a causa de la pandemia, se tuvo que suspenden las actividades de concientización sobre el retiro, en una primera fase, de los popotes y bolsas de plástico, por lo que procede, es iniciar una campaña de orientación y difusión, sobre la entrada en vigor de la ley, sin aplicar sanciones por su distribución o entrega en forma gratuita u onerosa.

Comentó que se va a retomar una campaña de concientización con todas las empresas que distribuyen o entregan a sus clientes en forma gratuita las bolsas de plástico para que las eliminen y en un tiempo prudente, iniciar con las notificaciones previas y posteriormente, con sanciones económicas.

Precisó que la Organización Mundial de la Salud observó que los platicos pueden ser fuentes de contagio del Covid-19, puesto que este virus puede permanecer en su superficie hasta por cuatro días, a diferencia del cartón y las telas que es menor el tiempo.

Desde su punto de vista, no es prudente que se aliente postergar la entrada en vigor de la ley, como se plantea, por los graves problemas de contaminación que generan estos artículos, los cuales pueden ser sustituidos por materiales biodegradables.