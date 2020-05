Prohíben venta de alcohol por incremento de violencia familiar en el Edomex

AMECAMECA.- En los últimos cuatro fines de semana se incrementaron hasta en un 50% las llamadas de auxilio para atender casos por violencia de género, infantil y familiar; además de riñas familiares, así como vecinales, propiciados por la ingesta de alcohol, por lo que el cabildo determinó prohibir la venta de alcohol durante todo el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El alcalde Miguel Ángel Salomón Cortés dijo que el Centro de Mando y Comunicación (C2) recibió en los últimos cuatro fines de semana, que comprenden viernes, sábados y domingos, 90 llamadas de auxilio, lo que significa un aumento del 50 %, con respecto a la media que se registraba en los primeros meses del año.

"Lo que hemos detectado es que por la emergencia sanitaria, las familias están en casa todo el día, por lo que el consumo de alcohol en muchos de los casos empieza desde las primeras horas del día.

"Los informes que tenemos es que aun cuando la violencia de género infantil y familiar se constituyen en un delito, siempre se quedan en faltas administrativas, porque las mujeres no presentan la denuncia correspondiente. Y al igual que en las riñas familiares y entre vecinos siempre las bebidas alcohólicas son la constante", explicó el edil de Amecameca.

Los integrantes del cabildo acordaron prohibir la venta de bebidas alcohólicas en sus modalidades de copeo, en botella cerrada, para consumo dentro o fuera del establecimiento y para llevar; además de que los comercios que no acaten este acuerdo serán acreedores a las sanciones administrativas determinadas en la legislación aplicable.

--Disminuye afluencia de visitantes a tianguis

Luego de las restricciones que aplicaron las autoridades locales para evitar el riesgo para la propagación del coronavirus, se redujo el número de personas que acudieron este domingo al tianguis que se instala en la calle Abasolo.

El gobierno municipal limitó el número de puestos para que solamente operaran los que venden alimentos, frutas, verduras, así como productos para la higiene personal y de limpieza.

También se colocaron filtros de seguridad para que no ingresaran al área comercial adultos mayores, niños o mujeres embarazadas.

Personal del ayuntamiento se colocó en los accesos principales del mercado sobre ruedas para distribuir de manera gratuita cubre bocas, gel antibacterial y tomaron la temperatura a los compradores, a los que les pidieron que respetaran la sana distancia.

Hasta el sábado en Amecameca se habían registrado 10 casos positivos de Covid-19, 27 casos sospechosos y ninguna defunción.

"Es una corresponsabilidad social cuidarnos, las familias deben de cobrar conciencia sobre la importancia de quedarse en casa. Entendemos que muchos necesitan salir a trabajar, pero por la salud de todos, los que puedan hacerlo que se queden en sus hogares", solicitó el alcalde.