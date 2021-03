Prohíben venta de cerveza en playas de Sonora

Con una serie de restricciones para evitar más contagios por Covid-19, el Consejo Estatal de Salud, aprobó la estrategia de contención sanitaria para Semana Santa y Pascua, en la cual se acordó que en playas públicas, malecones, plazas públicas y puntos tradicionales de reunión, no habrá música ni venta de cerveza.

Se estableció un horario abierto al público de 06:00 a 20:00 horas con un límite de 50 por ciento en los aforos.

No se permitirán expendios y barras de venta de cerveza; tampoco grupos musicales y sistemas de música electrónica móviles y fijos, incluidos los de vehículos particulares; no se permitirán fiestas y reuniones sociales en playas y centros de interés turístico, eventos deportivos y amenidades que aglomeren a más de 10 personas.

Con estas medidas se busca que continúe el descenso en los indicadores epidemiológicos y tasas de ocupación hospitalaria, ante el escenario probable de que en ese periodo Sonora se encuentre en color verde en el semáforo epidemiológico federal y ello pueda alentar un relajamiento en las medidas preventivas entre la población.

En sesión permanente del Consejo Estatal de Salud, sus integrantes acordaron esta estrategia con medidas especiales sanitarias para los destinos turísticos en la entidad y para las celebraciones propias de estas fechas, a fin de evitar la propagación del virus que pudiera resultar en una tercera ola de contagios en Sonora, misma que será presentada a los ayuntamientos en los que sea aplicable su implementación.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud y vicepresidente del Consejo, indicó que se trabajó en esta estrategia para contener y tratar de reducir la movilidad natural de estas festividades y días de asueto, y para dar herramientas a los municipios que decidan mantener abiertas sus playas y paseos turísticos en Semana Santa y Pascua.

En estas fechas también se prohibirán casas de campaña, pernocta y todo tipo de actividades nocturnas después de las 20:00 horas; puestos fijos y semifijos deberán respetar los horarios y modalidades de servicio establecidos, e implementar todos los protocolos de seguridad sanitaria; uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia de mínimo un metro y medio, uso de gel antibacterial y lavado frecuente de manos para toda la población.

En embarcaciones de pesca deportiva y turística, también se tendrá un horario de operación de las 06.00 a las 20:00 horas, o el que en casos de excepción determine la Capitanía de Puertos.

Las embarcaciones de pesca deportiva o turística podrán operar al 60% de su máxima capacidad, incluyendo tripulación; no deberá permitirse la venta de alcohol, la música en vivo y el baile en todo tipo de embarcaciones.

En el caso de hoteles, moteles, condominios, villas y similares, podrán operar al 60% de su máxima capacidad; restaurantes de hoteles e instalaciones de hospedaje de 06:00 a 22:00 horas y servicio a cuartos sin límite de horarios.

Bares de instalaciones hoteleras y de hospedaje podrán operar también hasta las 22:00 horas, con un aforo máximo de 50%; los servicios de alberca y todo tipo de amenidades en instalaciones hoteleras y de hospedaje de 06:00 a 20:00 horas y podrán operar al 60% de su capacidad.

Además, salones de fiestas y reuniones en instalaciones hoteleras y de hospedaje al 50% de su capacidad, sin pista de baile ni grupos en vivo, de 06:00 a 22:00 horas.

En lugares al aire libre podrán operar al 60% de su capacidad sin pista de baile y grupos en vivo, en un horario de 06:00 a 22:00 horas.

En restaurant-bar, restaurant y negocios similares con consumo y venta de alimentos se tendrá un horario permitido de 06:00 a 22:00 horas, comida para llevar o entrega a domicilio hasta las 24:00 horas.

Podrán operar al 50% de su máxima capacidad en lugares cerrados y al 60% en lugares al aire libre; atención únicamente a clientes sentados y admisión sólo con cubrebocas; sin música en vivo ni pista de baile.

Sin antros ni centros nocturnos

Los antros y centros nocturnos no podrán operar; en salones de fiestas y reuniones se tendrá un horario de operación de 06:00 a 22:00 horas.

En lugares cerrados podrán operar al 50% de su capacidad, sin pista de baile y grupos en vivo; en lugares al aire libre, podrán operar al 60% de su máxima capacidad y sin pista de baile y sin música en vivo; además de todos los protocolos sanitarios.

En domicilios particulares, se solicita la suspensión de permisos para fiestas, contratación de música en vivo y sistemas digitales de sonido; evitar aglomeraciones de más de 10 personas y preferentemente que sean del mismo núcleo familiar.

En centros y plazas comerciales, tiendas de conveniencia y similares se tendrá un horario de 06:00 a 22:00 horas; con un aforo del 75% de su máxima capacidad; cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria vigentes dictados por las autoridades sanitarias.

En comercios y servicios en general, distintos a los mencionados se tendrá un horario de 6:00 a 22:00 horas, con el aforo del 75% de su máxima capacidad; farmacias y servicios médicos abiertos sin límite de horario.

En centros de culto y ceremonias religiosas se tendrá un horario 06:00 a 22:00 horas, con un aforo del 50% en espacios cerrados y en 60% en espacios abiertos.

Asimismo, las medidas aplicables a toda la población en los destinos turísticos serán: uso obligatorio y permanente de cubrebocas, sana distancia de cuando menos metro y medio entre las personas, lavado frecuente de manos o aplicación de gel anti-bacterial, respeto a la ocupación máxima en vehículos de pasajeros y de transporte.

Sin embargo, se exhorta a continuar la estrategia "Quédate en casa", en la medida de lo posible.

Entre los acuerdos también está recomendar la colocación de filtros de control vehicular en los accesos a los destinos turísticos, playas, balnearios, ríos, lagunas, presas y centros tradicionales de convivencia.

La vigilancia de los puntos acordados deberá ser coordinada por las autoridades municipales con la participación de corporaciones de seguridad e instancias competentes de los tres niveles de gobierno.

"Estamos trabajando muy fuerte en las medidas y recomendaciones que tendremos que tomar durante la Semana Santa, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para disminuir la transmisión y con la gran esperanza de que mañana podamos estar en semáforo verde y que no bajemos la guardia y que sigamos trabajando para poder estar mejor en Sonora", comentó Enrique Clausen, secretario de Salud.

En la reunión virtual participaron Édgar Zitle García, delegado del IMSS en Sonora; Humberto Aguilar Romo, delegado del ISSSTE en Sonora; Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, entre otras autoridades.