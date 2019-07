Promete "El Bronco" que no habrá persecución contra cibertaxis

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó que no habrá persecución contra los conductores que utilizan las plataformas digitales de Uber, Didi y Cabify, entre otras, a la vez que ofreció "piso parejo" para taxistas, quienes operan los llamados "cibertaxis" y demás prestadores del servicio de transporte público de pasajeros.

"El Bronco" señaló que es prioridad de su gobierno poner orden a todo el transporte público, para lo cual envió al Congreso, el pasado mes de octubre, una propuesta de Ley de Movilidad Sustentable, que contempla una regulación de las plataformas electrónicas que operan servicios de transporte.

En contra de quienes acusaron a su administración de emprender una cacería contra los prestadores del servicio que utilizan plataformas digitales, explicó Rodríguez Calderón, "para que se den una idea, hemos detenido en esta semana mil 700 vehículos, de los cuales solamente 78 han sido de Uber o Didi".

Enfatizó, "no tiene por qué haber privilegios, es ingrato que me pidan oiga, hay que ir por los taxis piratas; si los Uber, DiDi y Cabify quieren operar, lo tendrán que hacer en igualdad de circunstancias que los otros taxis".

Aseguró que durante los últimos días, en operativos "de rutina" realizados por el personal de la Agencia Estatal del Transporte, se detectaron conductores colombianos o venezolanos con unidades que funcionan a través de aplicaciones móviles.

Por lo anterior, se solicitó a las empresas que prestadoras del servicio, que en 30 días proporcionen los nombres de todos los conductores que integran su plantilla laboral, y a partir de que cumplan con ese requisito se les dará oportunidad para que los choferes cuenten con la licencia tipo "E".

En tanto, el director de la a Agencia Estatal del Trasporte, Noé Gerardo Chávez Montemayor, defendió los operativos para retirar unidades de las plataformas digitales Uber y Didi, entre otras que se realizaron hasta el miércoles, al señalar que no se trató de una cacería dirigida contra los llamados cibertaxis, sino contra todos los prestadores de servicio de transporte, que presentan alguna irregularidad.

Explicó que en atención a la instrucción del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, de darles un plazo de 30 días para que regularicen su situación en relación con la licencia tipo "E" y el seguro de responsabilidad civil APP, a partir de este jueves respecto a esos puntos, sólo se está revisando al resto de prestadores del servicio del transporte.

El funcionario señaló que dentro de la Ley de Movilidad Sustentable que analiza el Congreso local, se contempla gravar el ingreso de los cibertaxis en 1.5 por ciento, porque actualmente no contribuyen pese a que hacen uso de la infraestructura pública y contaminan, mientras los taxis tradicionales, están regularizados y pagan por diversos conceptos como verificaciones, engomados, taxímetros y seguros que cuestan el doble que los que protegen los autos particulares, además de que son sancionados sino traen todo lo anterior en orden.

El funcionario insistió que lejos de pretender perjudicar a la gente, las revisiones que se estuvieron realizando fueron para ofrecer seguridad a los usuarios.

El miércoles, después de protestas de conductores que utilizan las plataformas digitales, cuestionamientos de diputados, activistas de organizaciones civiles y partidos políticos, y hasta la emisión de medidas precautorias por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Agencia Estatal del Transporte, suspendió las revisiones contra los cibertaxis.

Pero este jueves, fueron unos 50 taxistas tradicionales, quienes protestaron contra el servicio de las plataformas digitales y a la vez dieron su apoyo a las autoridades, para que continúen los operativos contra quienes consideran que representan para ellos una "competencia desleal".