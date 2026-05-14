Prometen paz en Chilapa

Ciudad de México.- Luego de que se liberaran los accesos a Chilapa, Guerrero, en donde el enfrentamiento entre grupos criminales ha generado el desplazamiento de pobladores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo es que permanezcan ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero para garantizar la seguridad en esa comunidad.

"Ayer ya se liberaron los bloqueos que había. Había tres bloqueos, los tres se liberaron mediante el diálogo. Se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Sedena, con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria Rodríguez Estrada, que, la verdad, es de primera, ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas. También un grupo de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero estuvo ahí, se acercaron a las personas desplazadas.

Después de que las autoridades federales y estatales tomaron el control en Chilapa ante la crisis de violencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, propusieron una mesa de diálogo para alcanzar la paz.

La Segob indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo privilegiaron el diálogo como "una prioridad para el Estado mexicano".

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Durante el recorrido por las comunidades en las que se encuentran alojadas las familias desplazadas se escucharon las demandas de seguridad, "con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica y alimentación. La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz", destacó Rosa Icela Rodríguez.