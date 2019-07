Promueven amparo para que Mazapán salga a bailar a la Guelaguetza

Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de Turismo de Oaxaca exhortó a la familia que adoptó a Mazapán, el perro más famoso de Oaxaca, a dejar de sacarlo a las calendas y convites de la Guelaguetza, pues podría causar un accidente, un ciudadano promovió un amparo contra la medida.

Identificado en el documento como Rufino Guillermo Méndez, asegura que la familia que adoptó al perrito, que vivió por años en la calle, está coartando su derecho de "salir a la calle y bailar en el zócalo y en la Alameda".

El oficio sellado y dirigido al juez con sede en San Bartolo Coyotepec argumenta además que Mazapán ha sido víctima de maltrato y golpes, citados como "tortura, azotes y palos" por su nueva familia que no le permite salir.

El oficio declara derechos de "ser sintiente" para el can, —mismos que legalmente, el Congreso local no ha atribuido a los animales domésticos que habitan en el estado de Oaxaca—, y pide que se le deje en libertad como antes de su adopción. Cuando Mazapán saltó a la fama por diversos medios, los oaxaqueños pidieron su adopción y celebraron su llegada a un nuevo hogar.

El documento denuncia "la omisión de ponerlo en libertad" y ser privado de todos sus derechos. "Esto es en el zócalo y zonas conurbadas, bailando como está antes de las violaciones a sus derecho" (sic), cita textualmente el documento que, a decir de animalistas, está plagado de inconsistencias y desconocimiento sobre el tema.

Sobre la medida legal, la animalista Hilda Toledo señala que el reglamento municipal es muy claro en el sentido de que todos los animales deben salir a la calle con correa, pechera y una bolsa para recoger sus heces.

Luego de descartar que la familia que adoptó a Mazapán infrinja violencia al perro, Toledo reprobó el desconocimiento del demandante en temas de protección y cuidado animal. "Si quiere que los perros anden libres, que los proteja a todos, no solamente a Mazapán", reprochó la activista.

Hasta el momento la asociación Garras y Patas Conectando Amor no ha emitido ninguna postura sobre el amparo y sobre las acusaciones que aseguran que Mazapán sufre maltrato.