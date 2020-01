Pronostican ausencia de sargazo en el Caribe mexicano

La naturaleza parece haberle dado un respiro al Caribe Mexicano sobre los volúmenes de sargazo que, se pronostica, cubrirán en menor superficie y cantidad las playas de Quintana Roo durante el primer bimestre del 2020, de acuerdo con la Universidad del Sur de Florida y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

El monitoreo que realizan ambas instituciones indica que probablemente se experimentarán arribos "mínimos o nulos" de macroalgas pardas de enero a febrero de este año, debido a que la cantidad de sargazo ha disminuido en las regiones del Golfo de México, el Estrecho de Florida, el Mar Caribe y el Atlántico centro-oeste.

Sin embargo, se contempla que, debido a que todavía hay "una cantidad mínima" de sargazo en el Atlántico tropical oriental, si las macroalgas se desplazan hacia el oeste, siguiendo la corriente ecuatorial, el volumen de sargazo en el Atlántico centro-oeste "puede aumentar en la primavera 2020".

Los mapas mostrados como parte de las Perspectivas 2020 para el sargazo en el Mar Caribe y el Golfo de México muestran que en noviembre y diciembre del 2019 la cantidad de macroalgas disminuyó notablemente en las regiones antes descritas, alcanzando los .4 millones de toneladas métricas.

La consecuencia de lo anterior fue que las playas del Caribe Mexicano lucieron espléndidas y limpias de sargazo; no obstante, el agua del mar no ha recobrado su transparencia natural y sus tonalidades azules habituales, debido a que la presencia de las macroalgas, hasta agosto del 2019, y su descomposición, generaron una marea color ocre que todavía no se diluye del todo en las playas que fueron más afectadas.

Los volúmenes de noviembre y diciembre del año pasado, en el Mar Caribe, Golfo de México y Atlántico, fueron similares a los registrados en diciembre de 2016 (.6 millones de toneladas) y más bajo en diciembre de 2015 (1.1 millones de toneladas).

Para diciembre de 2017 la cantidad fue de 3.2 millones de toneladas y en ese mismo mes, pero de 2018, escaló a 4.7 millones de toneladas.

A nivel local, las asociaciones de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya, han solicitado a las autoridades federales, estatales y municipales, anticiparse y estar prevenidos con protocolos y acciones coordinadas para evitar que el arribo de sargazo les tome como en otros años, por sorpresa, como si se desconociera que el fenómeno está latente.

A nivel federal, el gobierno no etiquetó recursos específicos para la atención al fenómeno para el ejercicio fiscal 2020, pese a que hubo solicitudes por parte de senadoras como Mayuli Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), para reorientar recursos de zona federal o del Derecho de No Residente, al tema.

"Lamentablemente no hubo un recurso específico y etiquetado para el sargazo. Lo más que logramos fue que el presidente de la República, a su estilo, haya tomado el asunto, por ejemplo, nombrando a la Marina al frente de la estrategia (...) no ha sido como quisiéramos, pero finalmente ahí va avanzando", dijo, en entrevista.

Por separado, el diputado Luis Alegre, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), admitió que si bien no se destinó una partida específica al tema del sargazo, sí se aumentó el presupuesto de la Secretaría de Marina (Semar), para hacerle frente a la problemática.

La senadora panista subrayó que el grueso de los esfuerzos para contener el arribo masivo, la limpieza de playas, su disposición final e incluso, el estudio del fenómeno, provino del gobierno estatal y de los ayuntamientos, por la parte gubernamental, con la participación de la sociedad civil, los hoteleros y de la comunidad científica y académica.

"Al final del día el gobierno federal solo está administrando los recursos que están invirtiendo el estado, los ayuntamientos y los hoteleros, en este tema. Quien debiera encabezar los trabajos, no sólo de la estrategia, sino del suministro del recurso. No hubo presupuesto adicional (...)

"Yo creo que el sargazo no está dentro de las prioridades del presidente (Andrés Manuel López Obrador); como fue una situación muy cuestionada a nivel nacional, finalmente le tuvo que entrar y decir ´va la Marina´, pero yo veo una falta de seriedad del gobierno federal y de él, para atender el tema. Él trae su agenda muy marcada y temas como el medio ambiente no son su prioridad", sostuvo.