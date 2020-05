Pronóstico de Coneval, basado en PIB "pasado", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la estimación del Coneval de un aumento de 10 millones los pobres crisis sanitaria del coronavirus, lo hace con supuestos del pasado -PIB y crecimiento económico-, no obstante, aclaró que trabaja todos los días para que no cumpla esa proyección.

"Me enteré de ese pronóstico, estoy trabajando sobre un texto donde vamos a explicar la estrategia que ese está llevando a cabo y es de protección a todos y en particular a la gente humilde, a la gente pobre, por eso las proyecciones, a lo mejor el pronóstico de Coneval, lo hace a partir de los supuestos de antes o pensando en los planes que se aplicaban antes, ahora es distinto".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador refirió que según la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con el coronavirus va a aumentar el número de pobres en 10 millones.

"Nosotros estamos trabajando para que esto no suceda, todos los días estamos dispersando recursos de créditos, vamos a seguir con lo mismo, vamos a estar dispensando. Aquí Arturo Herrara, extraordinario secretario de Hacienda, nos está haciendo, como se dice coloquialmente, el paro y no falta el dinero para distribuir recursos abajo".

El titular del Ejecutivo comentó que solo en mayo la estrategia de su gobierno es bajar alrededor de 120 mil millones de pesos, de manera directa, como se está haciendo con los créditos a pequeñas empresas.

"Ya llevamos alrededor de 150 mil créditos, 16 mil millones en total, que no son sólo estos 150 mil, sino ya empezamos a entregar un millón de créditos más para pequeñas empresas familiares del sector formal y sector informal de la economía, estamos con ese propósito de que no se cumple con el pronóstico del Coneval", dijo.