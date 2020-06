Pronóstico electoral de Morena, sólo cuentas alegres: PAN

La dirigencia nacional del PAN consideró que los pronósticos del líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de ganar todas las elecciones en el 2021; así como las 15 gubernaturas, solamente son cuentas alegres, porque la realidad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a encontrar con una Cámara de Diputados de oposición que servirá de contrapesos.

En entrevista, el secretario General del PAN, Héctor Larios, señaló que sólo son cuentas alegres de Ramírez Cuéllar, y alertó que el Presidente de la República busca meterse en la campaña y ejemplificó la invención del Bloque Opositor Amplio (BOA) y el adelantar la revocación de mandato, pues "lo que quiere es estar en la campaña aunque no aparezca en la boleta".

"De echadas no se obtienen resultados, de afirmaciones sin sustento no necesariamente cambian la realidad, desde luego que se va a encontrar con los partidos políticos decididos a tratar de dar un rumbo más seguro a este país que viene deteriorándose de manera impresionante a partir de decisiones de un solo hombre que no tiene contrapeso", explicó el panista sonorense.

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que al sostener que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la crisis sanitaria del Covid-19 con calidez, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, indica que no cree en un cobro de facturas a su partido debido al desempleo, la inseguridad y la mala economía, entre otros, porque son desgastes naturales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que su partido está listo para ganar las 15 gubernaturas en disputa en 2021; la mayoría en los Congresos locales y mantener la mejor posición en la Cámara de Diputados, todo ello, porque en México la oposición actual es irrelevante.