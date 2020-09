"Pronto vendrán los cambios", asegura Romero Hicks

Tras afirmar que en México no se respeta el Estado de derecho, no hay certeza jurídica ni legalidad y tampoco se han desarrollado contrapesos republicanos, Juan Carlos Romero Hicks, líder del PAN en la Cámara de Diputados, indicó que los cambios vendrán pronto y subrayó que el actor principal de la democracia es el ciudadano.

Señaló que para consolidar un régimen democrático en el país, se requiere pluralidad en los Congresos y un espíritu federalista, tareas en donde poco se ha cumplido: "La mayoría pensaba hace 24 meses que, pasada la incertidumbre electoral, la vida interna de la nación se ajustaría a las nuevas circunstancias porque así ocurre en muchas democracias. Sin embargo, no fue así, hoy no hay Estado de derecho, no hay certeza jurídica, ni legalidad", dijo.

Enfatizó que la seguridad jurídica no se reduce a un tema entre policías y delincuentes, sino que tiene que ver con el Estado de derecho, salud, educación, empleo, servicios básicos, convivencia ciudadana; instancias del aparato público, municipios, estados y Federación, poniendo en el centro al ciudadano.

"No hay país en el mundo que haya resuelto el tema de seguridad, la paz y la justicia sin la participación ciudadana", precisó en un comunicado. Subrayó que México está enfermo de cuatro cánceres:

"El país se desmorona porque quiebran sus valores y las instituciones; padecemos del cáncer crónico de la pobreza y la desigualdad, de una economía que no distribuye el ingreso y eso pasa por educación, salud, alimentación, seguridad social, nutrición, vivienda, servicios a la vivienda y sobre todo el ingreso familiar. Tercero: el cáncer de la inseguridad con la violencia y es el que más preocupa después de la pandemia y cuarto: la corrupción".

Destacó que atender el tema de la salud y la economía son dos de los retos de corto plazo que enfrenta la sociedad, pues no se había tenido la necesidad de parar la economía para atender la salud.