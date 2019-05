Propone candidato del PRI implantar chip con medicamento a los adictos

El candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Acosta Fregoso, propuso implantar un chip con medicamento a los adictos, como una forma de combate frontal al consumo de drogas.

En entrevista con Notimex, aseguró que luchará contra el problema de las adicciones que cientos de jóvenes viven en Baja California, porque casi el 80 por ciento de los robos en el estado los cometen personas adictas.

Explicó que esta propuesta ha llamado la atención, sobre todo a las madres de familia, ya que a través del chip se libera naltrexona, una sustancia utilizada para la desintoxicación de drogas, por lo que las ansias de consumo se reducen totalmente.

Consideró una ventaja esta propuesta porque los jóvenes no estarán internados en un centro de rehabilitación, por el contrario, tendrían apoyo psicológico, e incluso, dijo, sería un reto aplicarlo también en los centros penitenciarios del estado.

Precisó que éste es un programa aprobado, que en 2017 se aplicó en el Hospital Civil de Guadalajara a 60 jóvenes, de los que 57 fueron casos de éxito, por lo que se llegar a la gubernatura, lo integraría a los planes de la Secretaría de Salud Estatal.

El abanderado del PRI confesó que este es uno de los ejes principales de sus propuestas por tratarse de un tema familiar, que conoce de primera mano y, al igual que muchas familias, tuvo que enfrentar con valentía.

"Ese tema lo viví en carne propia, y me ha costado sangre, porque tengo un familiar que era adicto a las drogas, y mi mejor victoria ha sido haberlo sacado de ese problema", aseguró.

Además, Acosta Fregoso consideró que este tema, -adicciones-, va ligado con la problemática de inseguridad que se vive en Baja California, la cual deriva principalmente del narcotráfico y el narcomenudeo.

Por ello, una estrategia junto con el gobierno federal, para combatir el narcotráfico, es trabajar con inteligencia política y estrategia de investigación y financiera. "Hay que pegarles en donde les duele, que es el dinero", añadió.

Afirmó que es un ciudadano que no tiene compromiso con ningún cártel. "Soy un hombre que no tiene compromisos con nadie, ni los tendrá, y me enoja el tema de narcotráfico; vamos a limpiar Baja California", enfatizó.

Aceptó que la complicidad es un tema importante de atacar, por eso hay que hacer limpia en las corporaciones, además de crear una sola policía investigadora en el estado, pues actualmente las policías Estatal Preventiva y la Ministerial, en lugar de cuidar, se pelean por la "mochada".

Expresó que es importante reformar la ley orgánica de la Procuraduría y las leyes de seguridad pública, para que haya una sola policía en Baja California que se dedique a investigar, a prevenir y a la seguridad pública.

Otro eje de su campaña es el nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual, dijo, se debe reformar en Baja California, creando la prisión preventiva oficiosa, para hacer delitos graves el robo de vehículos y domiciliario, que son los que más afectan al ciudadano.

Afirmó que en dicho sistema, actualmente se detiene al delincuente, pero lleva su proceso afuera, paseándose y burlándose de la gente. "Por eso quiero que el delincuente vaya a la cárcel, y el ciudadano a la calle a vivir en paz", agregó.