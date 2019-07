Propone el PRI matrimonio igualitario en todo el país

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados propondrá reformas constitucionales para garantizar el derecho de toda persona a contraer matrimonio, sin que sea una limitante su condición de género, preferencias sexuales, religión u otra.

La propuesta es impulsada por el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) quien lamentó que no en todos los estados se respete este derecho, y con ello se atente contra la dignidad humana.

El legislador afirmó que "hoy en día sigue existiendo discriminación no solo en los hechos, sino en los textos normativos" de algunas entidades, ya que invocan definiciones de matrimonio "que resultan anacrónicas, dogmáticas y alejadas de la visión de derechos humanos".

La iniciativa turnada a la comisión de Puntos Constitucionales pretende reformar los artículos 4 y 117 de la Constitución, para "dejar atrás las violaciones a los derechos humanos de las personas, que históricamente han estado contenidos en diversas legislaciones".

"Para consolidar una evolución más en la institución (del matrimonio), apegada a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", dicta la propuesta.

Actualmente, solo algunos estados, como Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo, contemplan en sus legislaciones el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

El diputado priista lamentó que, en algunos códigos civiles estatales, aún se establece, de manera expresa, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, o señalan que su única finalidad es la procreación.

Moreira Valdez señaló que "el concepto de matrimonio ha evolucionado a lo largo de los siglos, hasta llegar a nuestros días". "En la actualidad, su definición no está asociada a la procreación como fin último, sino que, guarda estrecha relación con diversos derechos y obligaciones", señaló.