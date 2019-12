Propone el PRI segunda vuelta electoral en Presidencia y gubernaturas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propuso que elecciones presidenciales y de gubernaturas, cuando el ganador no obtenga una mayoría absoluta, vaya a una segunda vuelta.

La propuesta fue presentada por la legisladora del PRI, Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien explicó que se trata de fortalecer que el ganador de un cargo ejecutivo tenga el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, pero sin que se afecte la pluralidad de los partidos en el Congreso.

Según su propuesta, si un candidato a Presidente o a gobernador no alcanza la mayoría calificada se llevaría a cabo una segunda votación en el plazo que determine la autoridad electoral.

Esta segunda elección sería "siempre y cuando en los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, que se realizan para elegir al Presidente de la República, ninguno obtenga la mayoría absoluta de la votación válida emitida a nivel nacional, entidad federativa o distrito electoral".

Para hacer esto posible se propone reformar los artículos 41, 81, 116 y 122 de la Constitución para que el sistema electoral "conserve su esencia mixta, tanto de representación proporcional como de mayoría, pero contribuyendo a una exigencia en el caso del Poder Ejecutivo, de mayoría absoluta".

Según la legisladora, con esta enmienda se lograría fortalecer el sistema de partidos con el respaldo de mayoría para el ganador, "pero con la salvaguarda para que, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, se refleje la pluralidad política de forma clara y sin interferencias".

En la actualidad, el Congreso han permitido que haya una oposición sub representada y una "mayoría" sobre representada, ya que la Coalición Juntos Haremos Historia, a pesar de que en las urnas obtuvo el 43.6% de la votación, la autoridad electoral le asignó el 61.6% de las curules en la Cámara de Diputados y el 53.9% de los escaños en el Senado.

"Y aún más distorsionado fue que Morena, con una votación nacional de 37.5%, cuente en esta LXIV Legislatura, con más de 50% de las curules de diputadas y diputados", expuso.