Propone Krauze un frente antireeleccionista; AMLO dice que certificará compromiso

El escritor Enrique Krauze propuso crear un frente nacional antireeleccionista, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, luego de que Presidencia declaró como inexistente la carta firmada por el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en la que se comprometía a no buscar la reelección en 2024.

La propuesta de Krauze también se enmarca en el contexto de la ampliación de dos a cinco años de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, de la cual AMLO se ha desmarcado, pero tampoco ha fustigado al mandatario local.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Krauze reiteró lo comentado en redes sociales ayer. Ya en octubre de 1992, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó un movimiento contra el candidato del PRI en San Luis Potosí, Gonzalo Martínez Corbalá.

El 19 de abril de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una carta en la que se comprometía a no reelegirse en el Ejecutivo. Sin embargo, ayer se supo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó una copia certificada del documento, a lo que Presidencia declaró que era inexistente.

Esta mañana tras reiterar que es maderista y partidario de la no reelección, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este jueves ante notario público certificará su compromiso de no buscar la reelección en 2024 como lo informó en marzo pasado.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente también pidió a la oposición en el Congreso aprobar su iniciativa de revocación de mandato. "Esto lo di a conocer el 19 de marzo, pero ahora los conservadores están diciendo que me estoy echando para atrás, mañana le vamos a pedir a un notario público para que firme que no soy partidario de la reelección".

Krauze ha sido crítico de AMLO por años, sin embargo ya en este sexenio ha tenido varios desencuentros con el presidente e incluso con su esposa, con quien debatió en Twitter por el concepto de populismo.

El presidente leyó el documento de 5 puntos en los cuales se establece que "no estoy de acuerdo con la reelección y que no busco perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida".