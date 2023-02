Propone PT reembolso del TUA cuando el servicio no se haya utilizado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Para brindar claridad y certeza sobre los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de transporte aéreo y de servicios aeroportuarios, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado propuso reformas a los artículos 2, 42 Bis, 47 Bis y 49 de la Ley de Aviación Civil, para devolver el TUA a pasajeros que no hayan hecho uso del servicio.

El senador Joel Padilla Peña explicó que la iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley de Aviación Civil las disposiciones necesarias para realizar la devolución de la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) a los usuarios de servicios de transporte aéreo que, habiendo pagado un boleto de avión y la TUA, no hayan hecho uso de este, o lo hayan cancelado.

Lo anterior, tomando en cuenta que, en cualquiera de los dos casos anteriores, el cobro de la TUA se realiza por utilizar las instalaciones y servicios de cada aeropuerto, detalló el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La iniciativa presentada al Pleno del Senado por las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, pretende establecer un plazo de 30 días para que el pasajero pueda solicitar la devolución de la Tarifa de Uso de Aeropuerto.

Además, señala que el procedimiento para la devolución de la TUA deberá considerar un plazo máximo de cinco días naturales para realizar el reembolso y que el permisionario o concesionario no podrá condicionar o realizar deducción alguna sobre el monto de la esta tarifa.

Asimismo, se obliga al concesionario o permisionario poner permanentemente a disposición de los pasajeros las políticas de cancelación, devoluciones de tarifas, así como los procedimientos necesarios para llevarlos a cabo.

Joel Padilla destacó que el transporte aéreo es una actividad esencial en el desarrollo nacional que arroja una gran derrama económica. No obstante, dentro de este sector se llevan a cabo prácticas que dañan los derechos básicos de los usuarios de este servicio.

"Las y los mexicanos somos víctimas de las aerolíneas quienes se aprovechan de la falta de regulación para lucrar en su propio beneficio", subrayó.

Recordó que, en meses pasados, diversos medios de comunicación revelaron que se estimaba que las aerolíneas habían retenido irregularmente a los consumidores un aproximado de 4 mil 610 millones de pesos, tan sólo en 2022, es decir, 12.6 millones de pesos diarios, toda vez que no se devuelve la Tarifa de Uso Aeroportuario.

"Pongamos un ejemplo: cuando una persona compra un boleto de avión, y se le cobra la TUA. Si esta persona no utiliza el boleto o lo cancela se le debe devolver íntegramente el monto cobrado por TUA ya que no hizo uso de las instalaciones de la terminal aérea", mencionó.

En este sentido, dijo que resulta necesario aclarar que la TUA no es un impuesto, ni una contribución al Estado, "es una tarifa autorizada a los aeropuertos para cobrarle a los pasajeros por utilizar sus instalaciones y servicios de cada aeropuerto", enfatizó Joel Padilla.