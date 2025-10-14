Propone Ruth González a homólogos donar su sueldo integro

logo pulso
Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Octubre 14, 2025 03:23 p.m.
La senadora Ruth González, propuso que todas y todos los legisladores donen íntegramente su sueldo mensual para apoyar a las familias afectadas por las recientes inundaciones que han golpeado distintas regiones del país.

Durante su intervención en el Senado de la República, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México, expresó su solidaridad con las comunidades que enfrentan momentos de dolor, pérdida y reconstrucción tras los fenómenos naturales que afectaron gravemente a los estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí.

"Hoy más que nunca debemos unirnos, y no solo con palabras. Propongo que las y los senadores donemos nuestro sueldo íntegro para apoyar a las familias de los estados afectados", señaló la legisladora potosina desde tribuna.

González Silva reconoció la atención inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha instruido acciones de emergencia tras las tormentas 'Priscila' y 'Raymond', que provocaron graves daños, especialmente en Veracruz, donde se reportan personas fallecidas y desaparecidas.

Destacó también la respuesta del Comité Nacional de Emergencias, así como la activación de los planes DN-III-E y Marina, que han movilizado a más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas para labores de rescate y auxilio.

"Es momento de demostrar empatía, responsabilidad y solidaridad. Que nuestra acción esté a la altura del dolor de nuestro pueblo", concluyó.

