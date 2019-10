Propone senador legalizar cultivos de amapola

Manuel Añorve Baños, senador de la República por Guerrero, propuso la legalización de los cultivos de amapola con fines médicos, durante su Primer Informe de Actividades legislativas, celebrado este domingo en Acapulco.

El priista dijo que el Congreso de la Unión debe plantearse dicha aprobación, pues, explicó, ayudará a reducir la violencia en un estado como Guerrero, donde se cultiva más de la mitad de opio de todo el país, según cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, aseguró, contribuiría con la generación de empleos, ya que, detalló, en la entidad son más de 120 mil los campesinos que se dedican al cultivo de amapola. "Con esto se le darían recursos lícitos a estos campesinos, que los productores no sean víctimas de sus necesidades alimentarias, y se haría frente al desabasto de medicamentos paliativos en el país".

El priista adelantó que buscará desde la Cámara Alta que en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas el IVA reduzca de 16% a 8% para incentivar a las empresas.

Aseguró que seguirá insistiendo en la reducción de las tarifas en el cobro de las casetas en la Autopista del Sol, la principal vía de arribo de los turistas provenientes de la Ciudad de México y de otros estados del centro del país.

La crítica. En su mensaje, criticó la operación del programa de Fertilizante Gratuito que por primera vez hizo entrega el gobierno federal.

Dijo que en los últimos tres años, cuando el programa fue llevado por el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, no hubo problemas en la distribución del insumo, como en esta ocasión, pues por más de tres meses campesinos de todas las regiones del estado protestaron, tomaron carreteras y bodegas para exigir su entrega.

"Quienes lo instrumentaron este año no entendieron el objetivo y lo entregaron en retraso, dejando a miles de campesinos sin fertilizante. Este programa era una historia de éxito, con tres años del gobernador Héctor Astudillo Flores nunca hubo problemas", señaló.

Añorve Baños reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber financiado completamente el programa. Además, pidió el apoyo a los legisladores de todos los partidos para que no se disminuya 50% los recursos del programa como lo plantea el gobierno federal para el presupuesto del próximo año.

El legislador estuvo acompañado por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por los coordinadores de los legisladores priistas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.

También lo acompañó el gobernador Héctor Astudillo Flores, así como los coordinadores del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, y del PRD, Miguel Ángel Mancera.