Propone sociedad civil 8 acciones para erradicar la desaparición

En el marco del Día de la Madre, organizaciones sociales pidieron al gobierno tomar ocho medidas para buscar a las más de 26 mil personas desaparecidas e identificar a las 40 mil que se encuentran en los forenses.

"En esta fecha tan especial, donde tendríamos que celebrar, las madres de personas tenemos mucho que exigir", expresó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Asimismo, recalcó que México no podrá alcanzar paz absoluta si la Ley sobre Desaparición no se implementa correctamente, y si no se aceptan las recomendaciones intencionales para inhibir este delito.

Las medidas que el colectivo exigió tomar al gobierno son las siguientes:

Instalar, con participación de las familias, las comisiones locales de búsqueda y las fiscalías especializadas; aceptar el Mecanismo Extraordinario Internacional sobre Identificación que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México propuso en las audiencias de la CIDH.

Que la Secretaría de Relaciones Exteriores reciba casos individuales para aportar recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones; invitar a nuestro país al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas a México.

Crear un mecanismo multiactor para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones en materia de desaparición de la ONU; que el canciller Marcelo Ebrard se reúna con el Movimiento.

Que se implemente el Mecanismo de apoyo exterior para garantizar justicia a los migrantes y sus familias, así como impulsar la búsqueda de extranjeros desaparecidos.

Y por último, el Movimiento solicitó una reunión con fiscal general, Alejandro Gertz Manero.