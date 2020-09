Proponen bloquear Netflix, Spotify o Uber cuando no paguen IVA

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, el Gobierno federal propone bloquear a plataformas digitales extranjeras, como Netflix, Spotify o Uber, cuando no cumplan con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"Se propone establecer un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México incurran en omisiones fiscales graves se pueda llevar a cabo el bloqueo del acceso a internet de sus servicios", señala el proyecto de decreto que modifica la Ley del IVA.

El Proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley del ISR, IVA, IEPS y el Código Fiscal de la Federación, indica que a pesar de que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado se establece el pago para residentes en el extranjero sin establecimiento en México que brinden servicios digitales en el país, se ha demostrado que la medida no resulta suficiente.

"Ante esta situación se considera necesario establecer un mecanismo de control que permita actuar a la autoridad fiscal cuando el sujeto pasivo sea renuente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales", destaca el documento.

El bloqueo se aplicará cuando la plataforma digital no se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando omita realizar el pago del impuesto, el entero de las retenciones cuando se trate de servicios digitales de intermediación entre terceros o la presentación de declaraciones informativas mensuales durante tres meses consecutivos o dos periodos trimestrales consecutivos.