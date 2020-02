Proponen diputados reforzar mecanismos de protección a periodistas

Debido al incremento en el número de agresiones y amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos, diputados federales propusieron triplicar a los funcionarios que analizan los riesgos y definen medidas de protección, y duplicar a los que reciben los casos y les dan trámite.

Según la iniciativa de reformas a la Ley de Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dada la carga de trabajo se requiere fortalecer al actual Mecanismo de Protección, pero modificar su marco legal para que deje de ser la Secretaría de Gobernación la responsable de su operación y se convierta en órgano desconcentrado, sectorizado de esa dependencia.

Con ese cambio, entre otras cosas se busca que el Mecanismo cuente con presupuesto etiquetado desde la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria aumentarían de 5 a 15 personas las integradas a la Unidad de Evaluación de Riesgos, que analiza y propone medidas de protección para periodistas o activistas en riesgo, así como su temporalidad.

En tanto, la Unidad de recepción de casos y reacción rápida, que es la instancia auxiliar que recibe las solicitudes de incorporación al Mecanismo de protección y define los casos que serán atendidos, sería reforzada con un aumento de 5 a 10 integrantes.

Se pretende sacar esta reforma en el presente periodo ordinario de sesiones, junto con otras 12 enmiendas legales que integran la agenda en materia de libertad de expresión anunciada hace unos días por la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera.

La propuesta fue suscrita por todas las bancadas integrantes de la Comisión y entre las novedades se propondrá que además de medidas preventivas y de protección se proporcionen a los periodistas y defensores beneficiarios "medidas sociales".

Estas son para garantizar la estancia de la persona en riesgo en lugar distinto de su residencia: vivienda, alimentación, salud, trabajo, lo que permitirá que no sólo se proteja la vida de los activistas o periodistas amenazados, sino que garanticen para él o ella y su familia calidad de vida y que puedan seguir desarrollando sus actividades, lo que hoy no hace factible la ley.

En estas medidas serán responsables de colaborar instituciones federales, estatales y municipales.

Otro cambio consistirá en el reconocimiento de actividades que se realizan no sólo en prensa escrita o en medios electrónicos, sino en "entorno digital" que usa tecnologías de información para la difusión y el intercambio de textos, documentos y contenido gráfico o audiovisual.

Respecto a la estructura del Mecanismo, se proponen algunas modificaciones para que pueda analizar más casos, coordinarse mejor con estados y municipios, tener lineamientos para la toma de decisiones y para medir sus resultados.

Como hoy, ese Mecanismo se integrará por tres instancias, una Junta de Gobierno (responsable de decretar o modificar medidas preventivas y del que se propone excluir a la representación de la Fiscalía General de la República FGR), un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) -donde están las Unidades citadas-.

Esta CEN, (que aumentaría de 3 a 6 unidades) coordinará con las entidades, las dependencias y organismos autónomos el funcionamiento del mecanismo.

La integran la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida –que hoy es de 5 y se proponen 10 integrantes- la Unidad de Evaluación de Riesgos y la Unidad de Control y Seguimiento de las medidas –que aumentaría de 5 a 15, 4 de ellas al menos expertas en derechos humanos y 4 en periodismo- , la Unidad de Enlace Institucional, la Unidad Administrativa y la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.

Otros cambios son que en el Fondo para la aplicación de las medidas podrá estar representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.