Proponen hasta 8 años de cárcel por abandono de adultos mayores en la CDMX

Respecto a que en México existen casi ocho millones de adultos mayores, de los cuales el 16% sufre abandono o maltrato, además de que el 20% vive en soledad, la diputada local de Morena, Esperanza Villalobos Pérez, busca castigar hasta con ocho años de prisión a quien abandone a personas de este grupo de la población.

La legisladora morenista presentó una iniciativa para hacer una adición al artículo 156 bis, del Código Penal capitalino, para que quien abandone a un adulto mayor, teniendo la obligación de cuidarlo, le sean impuestos de cinco a ocho años de prisión, si no resultare en lesión o daño alguno, pero si ocurriera, la pena le sea incrementada en una tercera parte.

Villalobos Pérez planteó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018), se establece que la población de México, en ese entonces, era de 124.9 millones de habitantes, de los cuales alrededor de siete millones 877 mil 805 personas son adultos mayores, y tienen discapacidad.

La legisladora argumentó que esta situación se traduce en distintas formas de abandono y maltrato, "que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren y sancionadas por las autoridades competentes".

Destacó que el maltrato hacia las personas adultas mayores abarca cualquier tipo de una o varias acciones, las cuales puedan producirle un daño físico o psicológico, cuyo responsable es alguna persona con la cual el afectado tenga una relación, ya sea como dependiente, cercana o de confianza.

"Se cree que el abandono del adulto mayor es exclusivamente al desamparo, como más frecuentemente ocurre, a través de un asilo o en actos aún más viles y reflejo de la pobreza en cuanto a calidad humana que algunas personas pueden tener, lo cual sería abandonarla en un lugar público, aprovechándose de las barreras en cuanto a capacidades, que la mayoría de este grupo vulnerable son poseedoras", acusó la legisladora.

Agregó que el abandono del adulto mayor también sucede cuando el tutor legal o aquella persona que se hace cargo de ellos es incapaz de proporcionar los cuidados necesarios, ya sea por irresponsabilidad o incapacidad al no tener las habilidades necesarias, porque no cuenta con los recursos humanos o económicos requeridos.

"Cualquiera sea el caso, el abandono de un adulto mayor, al darse por parte de personas cercanas al afectado, causa un enorme daño a la víctima, y éste ocurre a nivel físico, emocional o psicológico, algo que sin duda genera profundas secuelas, las cuales propician depresión, tristeza e, incluso, el adulto mayor, al estar prácticamente solo, puede llegar a atentar en contra de su vida", destacó.

Refirió que en su gran mayoría, las personas adultas atraviesan etapas difíciles, pues ya ha cumplido con su vida laboral, por lo cual se siente incapaz de realizar las actividades que les proporcionaban sus ingresos económicos y aunado a esto puede sentirse como una carga dentro del núcleo familiar.

Con la edad, dijo, llegan problemas de comunicación, interacción y, en su mayoría, son aislados del mundo social, muchas veces no por gusto propio ni por las acciones de un tercero, sino por las limitaciones físicas que los años producen.

Ante este panorama, se estima que en 2025 habrá 14 millones de adultos mayores, por lo que, dijo, es necesario diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas, así como trabajar en los componentes de una vejez activa, en convivencia y en procesos intergeneracionales, para lo cual se necesitan programas de educación y cultura.