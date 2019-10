Proponen impuestos a ambulantes, ofrecen créditos de vivienda

La diputada federal María Rosete, del Partido Encuentro Social (PES) propuso incorporar al marco jurídico la figura de "trabajadores del espacio público" pero no sólo para que paguen impuestos, sino para que puedan acceder a seguridad social, créditos para vivienda y otros beneficios.

"Ya no se les debe negar a los trabajadores en el espacio público la oportunidad de pagar impuestos acompañados de seguridad social, acceso a créditos para vivienda, historial crediticio, entre otros", expuso.

En un comunicado se informó que Rosete viajó a Reynosa, Tamaulipas, ayuntamiento gobernado por la alcaldesa, Maki Ortiz, del PAN, quien el pasado 7 de octubre propuso una Ley de Impuesto a la Informalidad que cobre 5 % de impuestos a los ingresos de personas dedicadas a vender antojitos en la calle, elotes, tacos y otros, siempre que sus ventas no excedan los 2 millones de pesos en un ejercicio fiscal.

En rechazo a esa propuesta, en ese ayuntamiento la semana pasada hubo protestas con el lema #ConLosTacosNO.

Rosete, quien es líder de ambulantes en la Ciudad de México, expresó que el comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma de ganarse la vida y que su propuesta no tiene como intención exigir recursos a los trabajadores en el espacio público, sino "integrarlos y hacerlos partícipes del desarrollo, de sus derechos humanos, así como de las garantías y obligaciones establecidas en la Constitución".

Pero expuso que tampoco puede mantenerse esa fuerza laboral en la informalidad y que sean otros los que tengan la carga de pagar impuestos. "No podemos darnos el lujo de tener desperdiciada la fuerza laboral y lo que representan más de 30 millones de personas económicamente activas fuera de la formalidad, mientras que más de 21 millones cargan con la loza de pagar impuestos que sí entran a las arcas de la nación".

Indicó que hay un clima de inseguridad y zozobra en el que viven millones de trabajadores en el espacio público, pues "muchos de ellos pagan más por concepto de permisos, corrupción o cuotas, que un trabajador formal con sus respectivos impuestos".

Sustentó en ese argumento la importancia de crear la figura jurídica del trabajador en el espacio público, lo que les brindará "seguridad social y otras prestaciones, mismas que son parte de la plataforma de los diputados del PES".