Proponen limitar aforo de alumnos en aulas de la UNAM

Para el regreso a la nueva normalidad, la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario de la UNAM propuso instalar filtros sanitarios para detectar a personas contagiadas por Coronavirus 2019, así como limitar el aforo de estudiantes en los salones de clase hasta en 50% y mantener la sana distancia.

En sesión extraordinaria de la comisión de Seguridad, se aprobó una propuesta de lineamientos para regresar a las actividades presenciales en la institución.

Se acordó que a los salones deberán estar a un máximo del 50% de su capacidad, para lo cual se establecerán roles para la asistencia de los estudiantes a actividades presenciales.

"Para ello, y con base en los aforos establecidos, la lista de integrantes a cada grupo se partirá, asignando la asistencia alternada para los estudiantes según la partición adoptada. De ser posible, y para favorecer la organización, se procurará que la división se haga por el mismo orden alfabético.

"De acuerdo a lo anterior, se programarán todas las actividades docentes para que los estudiantes puedan tener semanas presenciales y semanas virtuales".

Dado que el tamaño y capacidad de aulas, salones de seminario, auditorios, laboratorios, bibliotecas y es muy variable, cada entidad o dependencia deberá determinar su aforo seguro.

"Se pueden tomar como pautas generales reducir su aforo a un máximo del cincuenta por ciento de su capacidad o asignar tres metros cuadrados por persona, buscando siempre preservar distancias seguras".

En el acceso a áreas comunes: baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores, etc., deberán colocarse marcas en lugares apropiados que indiquen la distancia mínima entre personas.

En los espacios comunes o de mayor concentración, se buscará favorecer la ventilación natural. Se colocarán dispensadores de gel antibacterial a libre disposición de la comunidad.

Los integrantes de la comunidad y los visitantes a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberán seguir 14 medidas de prevención para prevenir el contagio de Coronavirus 2019.

Entre estas medias, por ejemplo, la Comunidad Universitaria en general, así como la de los visitantes [espectadores, proveedores, contratistas, etc.], que accedan a las instalaciones universitarias deberá atender en todo momento las siguientes indicaciones: quedarse en casa si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria o Covid-19; evitar el contacto físico; mantener una distancia de al menos 1.8 metros con las demás personas; usar cubrebocas; lavarse las manos frecuentemente; no tocarse la cara; evitar tocar barandales, puertas, muros, botones, y practicar la etiqueta respiratoria.

Se utilizarán filtros de seguridad sanitaria; se debe evitar la presencia de acompañantes, y el uso de joyería y corbatas. Se pide no compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual, y evitar el uso de elevadores.