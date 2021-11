Proponen órdenes de protección inmediatas contra violencia de género

Debido a que 66 de cada 100 mujeres en México han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo, "donde el 42.6% han sufrido abuso sexual y 37.8% violación", el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, presentó una iniciativa para modificar varios artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El propósito de su iniciativa, explicó el también vicecoordinador del PRD en el Congreso local, es reducir seis a cuatro horas para la expedición de las órdenes de protección de emergencia y preventivas que establecen en dichos preceptos.

"Queremos coadyuvar a eliminar estas acciones indebidas, porque lo cierto es que la actuación de las autoridades no es lo suficientemente expedita, pues dejan a las víctimas de violencia indefensas ante sus agresores", dijo.

Además, sostuvo el legislador, actualmente las órdenes de protección tienen una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.

Por ello, expuso que su propuesta pretende que estas acciones no excedan de cuatro horas, a partir del conocimiento de los hechos de violencia.

Detalló que, de acuerdo a cifras del INEGI, durante 2020, en las carpetas de investigación iniciadas o abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%).

De igual forma, dijo, el 53.1% de las mujeres de 15 años y más, han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de su vida, así como el 43.9% han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación.

"Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra", resaltó.

Por ello, Gaviño Ambriz busca modificar los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, por lo que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.



Presentan iniciativa para regular reproducción asistida in vitro

Por otra parte, Gaviño Ambriz presentó una iniciativa para regular la reproducción asistida in vitro, además de las clínicas y médicos, que esos brinden servicios.

"Plantea mi iniciativa instaurar la Comisión de Biología Reproductiva, Bioética y Bioseguridad, como órgano colegiado coadyuvante para vigilar el cumplimiento de esta ley, además que regule las mejores prácticas y procedimientos médicos en la materia, bajo criterios científicos, observando la normatividad federal en la materia", agregó.

Aclaró que la Secretaría de Salud sería la encargada de llevar a cabo el proceso de certificación de las instituciones hospitalarias y personal médico, mientras que para determinar la viabilidad médica y social de la maternidad subrogada, pedirán la intervención del DIF, así como a la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes.

En la iniciativa, el perredista también establece la integración de un expediente completo, con base en el cual determinen la viabilidad para que pueda acceder a la maternidad subrogada, por parte de las personas interesadas.

La propuesta fue consignada a las Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México.