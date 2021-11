Proponen que jóvenes trans en Edomex accedan a cambio de identidad

TOLUCA, Méx., noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de que los adolescentes de 12 a 17 años puedan acceder al cambio de identidad de género, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ingresó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles y, al respecto la comunidad transgénero del Estado de México pidió a los legisladores impulsar la propuesta, que permitirá evitar que los adolescentes sean echados de sus hogares y queden sin derechos, solo por identificarse como transgénero.

"En lo personal me identifiqué como mujer desde los 12 años de edad, momento en el que mi padre me echó de mi casa, por lo que tuve que buscar una forma de subsistir en las calles. Hoy me toca luchar por las generaciones que vienen, para que ninguna sufra la discriminación que yo enfrente y tengan los derechos de acceso a la educación, a la salud o el trabajo", dijo Rudy, la integrante de la comunidad lgbt más longeva en el Estado de México.

Este jueves, frente al congreso del Estado de México, se dieron cita integrantes de la organización en defensa de la comunidad trans, su representante Tania de la Vega enfatizó la importancia de la reforma que busca facilitar y asegurar el derecho jurídico a las adolescencias trans.

"Se trata del reconocimiento de identidad para las adolescencias trans, para que por ejemplo no haya más deserción escolar, porque la construcción de una mujer transgénero empieza desde la adolescencia, porque no nos autopercibimos como tal hasta los 18 años", dijo. Narró que en lo personal al sentirse discriminada en la escuela donde la llamaban por un nombre con el que no estaba identificada, desde los 12 años decidió desertar de la educación donde era humillada continuamente.