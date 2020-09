Proponen que senadores voten desde sus oficinas ante riesgo de Covid

El senador Martí Batres Guadarrama (Morena) propuso a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, que se hagan arreglos para que los 128 integrantes de la 64 Legislatura puedan votar desde sus oficinas, como medida preventiva de contagios de Covid-19.

Señaló que "la pandemia no ha cesado y sus efectos en la salud y en la vida de la gente siguen causando daño", por lo que llamó a redoblar los cuidados sanitarios en la sede de Paseo de la Reforma.

"Tenemos que ver cómo nos seguimos reuniendo, seguimos resolviendo y cuidamos al mismo tiempo la salud y la vida de la comunidad que trabaja en el Senado", dijo el expresidente de la mesa directiva.

Martí Batres Guadarrama detalló que "la comunidad que trabaja en el Senado incluye a senadoras y senadores, pero también a asesores, trabajadoras, trabajadores, representantes de los medios de comunicación".

En los primeros once días de septiembre se aplicaron en el Senado mil 251 pruebas Covid-19, y dieron resultado de contagio 84 trabajadores, que fueron confinados en sus domicilios, a la vez de que se dio seguimiento a su cadena de contactos en el Senado.

Esta semana falleció el trabajador de base, Marco Vázquez, quien laboraba para la Comisión de Relaciones Exteriores.

Al inicio del periodo ordinario, la Cámara Alta reabrió el salón de sesiones, con la disposición de que sólo pueden estar presentes en ese espacio 50 personas, y los legisladores que completan el quórum pueden permanecer en sus oficinas o en diversas salas del recinto. Protocolos sanitarios y sus filtros están dispuestos para prevenir contagios.

"Por desgracia --dijo recientemente Batres al pleno--, hemos tenido varios senadoras y senadores que se han contagiado de Covid; algunos trabajadores y algunos decesos de trabajadores y de algún funcionario también, y el deceso de varios padres de senadoras y senadores".

Exhortó a que se cuide la vida y la salud de las personas, sin que el Senado deje de cumplir su función, y por tanto sugirió que "no se descarten las sesiones virtuales", y que los legisladores puedan votar desde sus oficinas.

"Entiendo la importancia de la presencia en ciertos temas fundamentales, pero no deben descartarse las sesiones virtuales", dijo Batres Guadarrama.

Planteó que se "debería valorar el voto desde las oficinas, es decir, la habilitación de un sistema dactilar (como el que se ocupa en el salón de sesiones, de asistencia y votación electrónica, colocado en cada escaño), con la garantía de que nadie vote en lugar de un legislador".

La opción del voto desde la oficina, puede permitir "que estemos reunidos en el salón de sesiones todas y todos cuando realmente sea indispensable, pero no todo el tiempo, y así podamos bloquear al máximo posible los contagios".