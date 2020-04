Proponen rastreo de celulares para detener contagios de Covid-19

Si hasta hace unos meses nos hubieran dicho que a través de nuestros celulares nos mantendrían monitoreados para saber en dónde y con quién estuvimos, lo hubiéramos considerado un gran atentado contra nuestra privacidad. Pero ¿si es para informarnos de un posible contagio de coronavirus Covid-19?

Muchos seguirán pensando que no vale la pena compartir tanta información a pesar de que podría tenerse un mejor control del coronavirus, pero al menos en Estados Unidos, parece que no tendrán otra opción que aceptar. Hay países que apoyan y ya están aplicando la medida como Singapur y Corea del Sur, y otros como Francia y el Reino Unido parecen estar considerando la opción de rastreo. Por su parte el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, afirmó que el método está bajo evaluación.

Para que este sistema sea posible se necesita de la colaboración de las compañías con los sistemas operativos móviles más utilizados del mundo Apple con iOS y Google con Android que, de acuerdo con medios de Estados Unidos ya están preparado una herramienta de rastreo de contactos robusto y potencialmente global.

La intención es que, cuando alguien contraiga una enfermedad contagiosa, como Covid-19, los trabajadores de salud pública puedan saber con quién ha tenido contacto recientemente para localizarlos, evaluarlos y, de ser necesario, aislarlos para evitar que la enfermedad se propague aún más.

Hoy todo el proceso tiene que llevarse a cabo de manera manual, contactando a parientes, aerolíneas, restaurantes y hoteles, para determinar a todos los que han estado expuestos por ejemplo al VIH, Ébola y sarampión. Pero todo ese trabajo de detective podría ocurrir en un instante, utilizando una aplicación de seguimiento tan efectiva que cualquier persona que haya tenido contacto con un paciente, incluso si solo compartió un elevador o un autobús, recibirá un mensaje para hacerse pruebas. De aplicarse este sistema la contingencia por el Covid-19 podría durar menos, pues podrían localizarse a las personas enfermas e identificar y evaluar continuamente a quienes han estado en contacto con ellas para ponerlas en cuarentena individualmente.

El problema es que la mayoría de las personas tendrían que estar de acuerdo con esta medida, y Apple y Google deberían ser parte de la iniciativa para hacerla realmente efectiva pues con una simple actualización en sus sistemas operativos llegarían a millones de usuarios. A muchos especialistas les preocupa que, lo que podría iniciar con la buena intención de proteger la salud de los ciudadanos termine estado de vigilancia invasivo.

Vale la pena recordar que hoy mismo aplicaciones como Google Maps o Facebook pueden recopilar el acceso a la ubicación de los usuarios. La diferencia es que no cuentan con datos para identificar individualmente a la persona. Lo que sí sucedería con un nuevo sistema de rastreo. De acuerdo con medios de Estados Unidos, dado que la señal de GPS podría revelar mucho sobre la actividad de las personas, la aplicación de rastreo podría funcionar a través de Bluetooth que se activaría cada cierto tiempo para hacer el registro sin identificar en dónde se estaba ni cuándo.

De esta manera si una persona da positivo, por ejemplo a Covid-19, un funcionario de salud podría pedirle al paciente que envíe sus registros a un servidor para, automáticamente, alertar a quienes recientemente estuvieron en contacto con el enfermo. El principal desafío no es necesariamente la tecnología sino que el sistema sea respetuoso con la privacidad y lo suficientemente robusto como para mantenerlo lejos de las manos de piratas informáticos. Mientras esto sucede o no, recordemos que el distanciamiento social y lavarse las manos son las medidas más efectivas con las que contamos actualmente.