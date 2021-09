Proponen tasa cero para toallas sanitarias en miscelánea fiscal 2022

Los productos como toallas femeninas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual no pagarán el IVA del 16% en el 2022.

En el proyecto de miscelánea fiscal 2022 que contiene diversas iniciativas para reformar, adicionar y derogar disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), y del Código Fiscal de la Federación (CFF), y otros ordenamientos, se propone que tengan tasa cero.

La propuesta que no es nueva, reconoce que este impuesto afecta más a las mujeres en situación de pobreza en nuestro país porque no pueden comprar dichos productos ante la falta de recursos, derivado del traslado del impuesto, con los siguientes efectos negativos en su higiene y riesgos de salud.

Hay un amplio sector de la población de mujeres en situación de pobreza que no cuentan con recursos económicos para adquirir dichos productos; por ejemplo, las niñas y adolescentes que habitan en zonas marginadas del país, lo cual incluso perjudica su rendimiento escolar cuando no les es posible acudir a las escuelas, se pondera en el documento, de argumenta.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Se confirma el régimen de confianza para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, sobre todo para personas físicas que no tienen recursos para pagar a asesores fiscales o un contador.

Los asimilados a salarios no podrán tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, pero los del Régimen de Incorporación Fiscal pasarán a este nuevo esquema.

Habrá un régimen simplificado de confianza para personas físicas y otro para empresas.

En la propuesta se establece que si bien el sistema tributario mexicano se basa en la autodeterminación por parte de los contribuyentes, la mayoría no cuentan con capacidad administrativa para determinar las contribuciones a su cargo con base en disposiciones que prevén regímenes fiscales complejos.

Por esa razón, se plantea facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante la incorporación de regímenes fiscales simplificados basados en la confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos, así como otorgar certeza jurídica a los contribuyentes dando mayor claridad en la aplicación de las disposiciones tributarias.

Regresa la obligación del dictamen fiscal, de acuerdo con el proyecto previo a la presentación del paquete económico 2022.