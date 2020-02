Proponen trabajo comunitario a mujeres que aborten

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar que las mujeres que aborten, sean castigadas con cárcel de 6 meses a un año, y en su caso el juez podrá ordenar un tratamiento médico integral o trabajos a favor de la comunidad.

La iniciativa, que presenta Jannet Téllez Infante, no elimina la sanción de seis meses a un año de prisión a las madres que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otra persona haga abortar del artículo 332 del Código Penal Federal.

Lo que sí busca eliminar son las tres circunstancias que deberá considerar el juez para castigar a la madre que aborte y que son: que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima, así como "faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicará de uno a cinco años de prisión".

"Esta propuesta no aumenta las penas de prisión ya existentes para el caso de que la mujer voluntariamente procure su aborto, pues anterior a la propuesta que sometemos en este momento a su consideración el Código Penal Federal, artículo 332 en vigor ya contempla sanciones corporales para la mujer que procure su aborto (seis meses a un año de prisión); en este sentido nuestra propuesta pretende precisamente evitar que la mujer, a su elección, evite la aplicación de una pena de prisión misma que ya se encuentra considerada en la legislación penal vigente", describe la legisladora de Morena.

"Nuestra propuesta elimina las 'tres circunstancias' que contempla el Artículo 332 del Código Penal Federal por el cual, se sanciona a la mujer por la realización de un aborto sin darle opción de conmutar la pena. Destacando que dichas 'circunstancias' no corresponden a la actualidad y atentan a la dignidad de la mujer, etiquetándola y condicionándola a situaciones que pudieran considerarse como denigrantes", agrega el documento presentado en la Gaceta Parlamentaria.