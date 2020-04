Propuesta de México en la ONU contra especulación de insumos médicos, la más votada

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la resolución que presentó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidos (ONU), para evitar la especulación de insumos médicos, ante la pandemia de Covid-19, ha sido la resolución más votada en la historia de la delegación mexicana, al sumar el apoyo de 179 países, lo que significa que 99.3% del organismo mundial la respaldó.

"El día de ayer se aprobó la resolución presentada por México, derivada de la conversación que sostuvo el Presidente de México con el G-20.

"En aquella ocasión la postura externada por el presidente [Andrés Manuel] López Obrador fue que la ONU debe participar e intervenir para dos objetivos: garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos y equipo, porque existe la tentación, o a veces la acción, para concentrar material y equipo, y no compartirlo con otros países.

"Y el segundo objetivo: facilitar el acceso de todos a las vacunas cuando éstas vengan. Este es un punto crucial, como es obvio", dijo la SRE.

Y añadió: "A consecuencia de ese pronunciamiento, recibió instrucciones nuestro embajador en la ONU en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente, y la misión de México, apoyada por la Cancillería, el subsecretario Julián Ventura, los subsecretarios Max Reyes y Martha Delgado, y todo el equipo para presentar la resolución correspondiente".

En conferencia de prensa, Ebrard Casaubon comentó que esta resolución no se trata de un pronunciamiento de tipo político, sino que está orientada a darle un mandato al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para que pueda intervenir y organizar esta participación, no sólo a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino a través de otras instancias de las Naciones Unidas.

"Ayer se logró que 179 países, 99.3% de la ONU, aprobaran esta resolución (...) Es la que México ha presentado ante la ONU, [y es la] más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos muy satisfechos, orgullosos por ello. Sobre todo, felicitar al Presidente porque su planteamiento tuvo el respaldo de 179 países. Esto no había ocurrido nunca", aplaudió el secretario de gabinete.

En Palacio Nacional, Ebrard Casaubon aseguró que tras la aprobación de esta resolución se le dará seguimiento para que este mandato "se traduzca en las acciones que estamos esperando del acceso a las vacunas, que debe considerarse un patrimonio de la humanidad, y al equipo para medicamentos, equitativo para todos", recalcó.

En la conferencia, el funcionario federal informó que el también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio negativo a su última prueba de coronavirus, "por lo tanto, ya pronto lo veremos por aquí en Nueva York de nuevo, afortunadamente. Quiero felicitarlo a él [a De la Fuente] y a todo su equipo, a la misión mexicana por este logro".