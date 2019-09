Propuesta de recorte a órganos autónomos es terrorismo político: MC

Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Movimiento Ciudadano, consideró la propuesta hecha por Morena en la Cámara de Diputados, para recortar mil 900 millones de pesos a los organismos autónomos para 2020, como un intento de "control político" hacia sus integrantes.

"Con estos amagos y estas amenazas, y todo este embate, solo tienen como objetivo el control político de los organismos, es meramente terrorismo político, desde el principio han tratado de violentar el principio que caracteriza a un órgano autónomo. Es un embate político de control, más que de austeridad", señaló.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Álvarez Máynez criticó que la fracción de Morena no tenga organización al interior, pues el coordinador Mario Delgado mantuvo una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), ´donde se comprometió a respetar el presupuesto que requirieron en el paquete económico´, dijo.

"Algo que caracteriza a Morena es que no tienen organización, hace poco tuve una reunión donde estuvo Mario Delgado y los consejeros del INE, donde se comprometió a respetar el presupuesto que solicitaron; pero este diputado que presentó esta iniciativa, no es la primera vez que tiene las intenciones", declaró.

Y es que la propuesta fue hecha por el diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), coordinador del grupo de trabajo para la reforma del Estado. La misma prevé recortar partidas para seguros de vida y médicos, telefonía celular, arrendamiento de vehículos, asesorías externas, pasajes aéreos internacionales, congresos y convenciones, así como productos alimenticios para animales.

En Twitter, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, condenó la propuesta hecha por Morena. "Al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos ni la democracia. Por eso han decidido golpetear a los organismos autónomos como el INE y la CNDH, y buscan rebajar sus presupuestos", señaló.