Propuesta de Trump busca intervención militar en México: PRD

El líder nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, sostuvo que la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de calificar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como grupos terroristas, "tiene el claro objetivo de intervenir el territorio mexicano con militares".

"La pretensión de Trump de declararlos como grupos terroristas tiene el claro propósito de intervenir militarmente en territorio mexicano aprovechando las actitudes y decisiones entreguistas del gobierno mexicano, como lo hemos visto con la migración", refirió.

En ese sentido Ávila Romero criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hayan cedido en algunas peticiones de los Estados Unidos, como la política de detener a los migrantes centro y sudamericanos en México, antes de que lleguen a la frontera norte. Además señaló que los cárteles mexicanos son parte de la delincuencia organizada, según las leyes mexicanas, y no terroristas, pues no son "una expresión política con acciones contra el Estado". "No es eso lo que hasta hoy tenemos en México", determinó.

Ávila Romero admitió que los grupos delictivos en México "han cobrado enorme fuerza porque se les ha dejado crecer y actuar en complicidad con gobiernos locales y federales, pero también han adquirido un enorme potencial de fuego con armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos, donde nada se ha hecho", reprochó.