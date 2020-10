Pros y contras sobre la desaparición del Fonden

Los pros sobre la desaparición de dicho fondo que canaliza recursos a estados y municipios afectados por un desastre natural se refieren a la falta de claridad en su operatividad.

Incluso, la propia Auditoría Superior de la Federación explicó que ha habido falta de transparencia de parte de algunos gobernadores en su implementación, algunos llegaron a simular desastres naturales para allegarse de recursos, por lo que recomendó que se mejore su manejo para evitar esta "opacidad".

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina insistió sobre su desaparición al decir que era la caja chica de diversos funcionarios "y porque no existe claridad en torno a su operación".

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, esbozó la posibilidad de analizar sobre las ventajas y desventajas de la permanencia del Fonden y quizá modificar el esquema de operación.

Con respecto a los contras en torno a la eliminación del fondo son muchas las voces que se han alzado y manifestado a favor de su permanencia.

Gobernadores, especialistas y diputados de oposición han insistido en que sería un grave error la desaparición de los recursos que se canalizan a las entidades federativas.

Algunas de las razones que han manifestado mandatarios estatales como Héctor Astudillo de Guerrero o Mauricio Vila de Yucatán es que las entidades federativas quedarían desprotegidas en caso de sismos, terremotos y huracanes.

Nayeli Ruiz Rivera, investigadora de la UNAM, dijo que los fondos como el Fonden permiten ejercer garantías de derechos humanos; "no se puede sustituir con una política de apoyos directos, su extinción no es opción, y sin Fonden hay mayor desastre".

El Fonden es un instrumento que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, que tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.