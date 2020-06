Protección Civil activan protocolos de seguridad en varios estados

Tras el sismo de una magnitud preliminar de 7.5 grados, las dependencias de Protección Civil de cada estado activaron los protocolos de seguridad para monitorear las calles y mantener protegida a la población.

--Tabasco

Ante el sismo que se presentó esta mañana, el Instituto Estatal de Protección Civil de Tabasco activó los protocolos de seguridad sin que se reportaran daños a infraestructura, sin embargo edificios públicos fueron desalojados e incluso centro de Teletón donde se atiende a niños con cáncer fue evacuado.

El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, informó a través de sus redes sociales no había daños reportados ni víctimas pero que se comenzó la revisión de puentes e instalaciones petroleras en la entidad.

"Un primer reporte, se trata de un sismo con magnitud de 7.5 y epicentro en Crucecita, Oaxaca. En Tabasco se activa protocolo de protección civil, una primera evaluación sin reporte de daños mayores; se revisa estado de puentes, instalaciones petroleras y hospitales", informó.

Edificios como el palacio municipal y de gobierno, así como oficinas administrativas fueron evacuadas por seguridad y para poner a salvo a todos los empleados.

--Puebla y Veracruz

Edificios públicos y hospitales fueron evacuados en los estados de Puebla y Veracruz, donde el sismo de 7.5 grados se sintió muy fuerte.

Autoridades de Protección Civil reportaron que se activaron todos los protocolos de seguridad e iniciaron recorridos para verificar posibles daños.

En el caso de Puebla sonó la alerta sísmica en la zona metropolitana de la capital.

Cientos de personas abandonaron edificios públicos y hospitales, así como viviendas.

En Veracruz, se sintió con intensidad en varias ciudades, entre ellas Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos.

Hasta ahora no se reportan daños, sin embargo se llevan a cabo recorridos para verificar posibles afectaciones.

--Chiapas

El gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas informó que hasta momento Chiapas no reporta ningún daño por el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca.

El Sistema Estatal de Protección Civil activó los protocolos de monitoreo en las distintas regiones de la entidad.

"Se activan protocolos de monitoreo a través del Sistema de @pcivilchiapas tras el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca", tuiteó en su cuenta el mandatario estatal.

"Hasta el momento no se reportan daños", señaló.

--Tlaxcala

El Gobierno de Tlaxcala activó los protocolos de Protección Civil en los 60 municipios de la entidad para descartar riesgos a la población y daños en inmuebles, tras el sismo de 7.5 grados que se registró esta mañana a 12 kilómetros al sureste de Oaxaca.

El gobernador Marco Mena informó a través de sus cuentas de Twitter y Facebook que en Tlaxcala se activaron los protocolos de protección civil para revisar el estado físico de inmuebles en riesgo.



Por su parte la Secretaría de Gobierno (Segob) abrió comunicación con autoridades municipales para organizar una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad, mediante la activación de los protocolos correspondientes.

Así también la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) puso en marcha un operativo, con la participación de autoridades municipales para verificar inmuebles en varios puntos del estado y descartar daños.

Al momento, no se registran afectaciones en la infraestructura estatal, no obstante, personal operativo mantiene brigadas de inspección en templos religiosos y en la zona de monumentos históricos, informó el gobierno tlaxcalteca.

En tanto, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos en coordinación con Protección Civil realizan recorridos para verificar y descartar algún tipo de daño.

Asimismo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza patrullajes en áreas vulnerables como escuelas, dependencias, hospitales y centros comerciales, a fin de auxiliar a la ciudadanía.

La Secretaría de Salud (SESA) reportó la evacuación del personal con protocolos de sana distancia que labora en sus oficinas centrales y en este momento se lleva a cabo la revisión de hospitales y unidades médicas para descartar riesgos.

--Morelos

Protección Civil de Morelos mantiene recorridos para revisar condiciones estructurales de edificios principales, además de su monitoreo con las coordinaciones municipales para conocer posibles daños por el sismo de 7.5 grados de intensidad con epicentro en el estado de Oaxaca.

Asimismo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que hasta el momento no se registran daños en Morelos, pero en Jojutla donde el movimiento telúrico de 2017 dañó 2 mil 900 casas y provocó la muerte de 27 personas, hubo alarma entre la población.

La Secretaría general del municipio, Erika Cortés Martínez, informó que el sismo se sintió fuerte en Jojutla y eso generó la movilización de todas las áreas del ayuntamiento, mientras Protección Civil, Policía Preventiva y el área de reconstrucción se movilizaron para realizar recorridos de supervisión.

Hasta el momento, dijo, no hay reportes graves de la ciudadanía.

Todos los ayudantes municipales, agregó, reportan tranquilidad en sus comunidades y en un informe preliminar no se encontraron daños en mercados, el edificio del sistema DIF municipal y el rastro.

Cortés Martínez aseguró que la situación es de normalidad, aunque se recibieron reportes de personas con crisis nerviosas y otros que pidieron la presencia de las autoridades ante posibles daños estructurales menores de sus casas habitación.

Por su parte la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que el movimiento telúrico tuvo una percepción fuerte en la entidad, por lo que de manera inmediata se implementó el Centro de Mando de esta dependencia para llevar a cabo el monitoreo con los 36 municipios.

Recalcó que ante esta situación y por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se iniciaron recorridos por diferentes puntos del estado y se tuvo una comunicación con los sistemas municipales de protección civil, los cuales se encuentran realizando recorridos para descartar daños.

Al momento y de acuerdo con la información proporcionada por los titulares de protección civil de los municipios no se tiene reporte de afectaciones, solo atención de crisis nerviosas y evacuación de inmuebles.