Protección Civil de Oaxaca descarta daños por sismo de 5.2 grados

Autoridades de Protección Civil descartaron que hasta el momento se registre algún tipo de daños derivados del sismo de 5.2 grados ocurrido la mañana de este jueves con epicentro a 22 kilómetros al sureste de Pinotepa Nacional.

De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, el temblor se originó a las 11:17 de la mañana, pero a diferencia del sismo de ayer de 4.9 grados, el movimiento no fue percibido de manera intensa en la capital del estado, pues el epicentro se localizó en el extremo de la Costa más cercano a Guerrero.

Según el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sacmex), el temblor de este jueves fue percibido por 12 estaciones con sensores, pero no ameritó la activación de la alerta porque la energía liberada "permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la ciudad".

A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional detalló que el epicentro se localizó 22 kilómetros al sureste de ese municipio, en la región Costa, a una profundidad de 10 kilómetros y aunque preliminarmente indico que la magnitud fue de 5.5, fue ajustada a 5.2. El movimiento se percibió en algunas zonas de la Ciudad de México y en Guerrero.

Lal respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que mantiene monitoreo por percepción de este sismo.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, mantiene comunicación con las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona donde se presentó el sismo. Y se informó que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notifica que no se espera la generación de un tsunami.

Este miércoles, un sismo de 4.9 grados también con epicentro en la Costa de Oaxaca sorprendió a comerciantes y trabajadores de edificios y locales ubicados en la capital de esta entidad, por lo que desalojaron los inmuebles, desplegándose en las calles del Centro Histórico.

Ambos sismos ocurren apenas una semana después del terremoto de 7.4 grados que golpeó al estado y dejó 10 personas muertas, más de 10 mil viviendas afectadas y una Declaratoria de Desastre para 157 de sus 570 municipios; por el cual también se han identificado casi 5 mil réplicas.