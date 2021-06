Protege tus datos personales con estas recomendaciones del Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía proteja sus datos personales en la jornada electoral del 6 de junio.

Durante los comicios más grandes en la historia del país con más de 20 mil cargos a elegir, entre gubernaturas, diputaciones federales y locales, alcaldías, ayuntamientos y regidurías, aconsejó no compartir la credencial de elector con personas ajenas a las y los funcionarios de casilla.

También evitar la publicación de fotografía de la credencial de elector en redes sociales y/o plataformas de mensajería instantánea, y no difundir fotografías con el rostro de otras personas sin su consentimiento.

De acuerdo con los registros de la Lista Nominal de Electores, son más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos los que cuentan con la posibilidad de participar en la jornada de este domingo.

Con el fin de prevenir y evitar el uso inadecuado de los datos personales, el Inai también recomendó no exponer la huella dactilar, a menos que se le solicitar para colocar la marca indeleble en señal de que ya votó.

Finalmente, advirtió que si se participa en alguna encuesta que requiera datos personales, se debe exigir el Aviso de Privacidad, para conocer cómo se protegerá la información personal recabada.

A través de un comunicado, el Inai informó que se mantendrá atento a cualquier denuncia o queja de la ciudadanía por el uso indebido de sus datos personales durante la jornada electoral.

Para cualquier duda, aclaración o asesoría, las personas se pueden comunicar al Tel Inai (800 835 4324).