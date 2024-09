Protesta de militantes del PAN contra reforma judicial y liderazgo

En el marco del aniversario número 85 del Partido Acción Nacional (PAN), un grupo de militantes protestó en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, encabezados por Miguel Gómez Morín Martínez del Río, acusaron que los panistas le fallaron a México al permitir la aprobación de la reforma judicial.

"No hay nada que festejar en Acción Nacional, porque lo que acabamos de ver en la Cámara de Senadores, el espectáculo que dio Acción Nacional fallándole a México en un momento crucial, el resultado de las elecciones en pasado junio de 2024, son claro ejemplo de que no hay nada que festejar en Acción Nacional", dijo esta tarde el nieto del fundador del partido.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, denunció que el partido está "secuestrado por quienes controlan los padrones de militantes, por quienes toman las decisiones, por quienes construyen alianzas como las que vimos con la familia Yunes, como en Coahuila", por lo que reiteró que no hay nada que festejar.

"Con la regresiva reforma que acaba de ser aprobada por el Congreso de la Unión, México está retrocediendo muchos años y es un duro golpe a la República, a la división de poderes, es un duro golpe a uno de los tres poderes de la Unión, el Poder Judicial, que es el garante del orden constitucional, pero lo más importante es la instancia superior de protección de los derechos de las y los mexicanos, no, no hay nada que festejar en Acción Nacional como tampoco hay nada que festejar en México", expresó.

Por lo que se convocó a un movimiento dirigido a los 300 mil miembros activos del partido, para exigir la renuncia del líder Marko Cortés Mendoza y otros militantes que han manchado la reputación de este.

"Si no sueltan al PAN quienes lo tienen secuestrado, nos vamos, nos vamos de Acción Nacional, porque una Acción Nacional en las condiciones en las que se encuentra no les sirve a México, en la que unos cuantos deciden su destino, alejado de la ciudadanía, que ha cerrado todas las puertas a nuevos miembros activos y donde se tolera la corrupción y no se castiga de manera ejemplar", señaló el político.

Agregó que el PAN ha hecho alianzas con partidos políticos con distintas ideologías y se ha olvidado de formar liderazgos, por lo que tiene que recurrir a candidatos ajenos al partido para hacer las campañas.

Acompañado de unos 40 militantes del PAN, como expresidentes municipales y exdiputados locales, Gómez Morin señaló que los partidos de oposición son la única instancia que existe para impedir que en México se regrese a los tiempos del partido único y de una tiranía partidista.

Dijo que este movimiento también lo apoyan exgobernadores de la primera generación del partido. Sobre los gobernadores actuales: María Teresa Jiménez Esquivel (Aguascalientes), María Eugenia Campos Galván (Chihuahua), Diego Sinhué Rodriguez Vallejo (Guanajuato), Mauricio Kuri González (Querétaro) y Mauricio Vila Dosal (Yucatán), denunció que tienen una visión elitista.

"Acción Nacional debe dejar de ser un partido de élites, tiene que ser un partido que regrese el control a la militancia de Acción Nacional. Los gobernadores lamentablemente representan la élite de Acción Nacional y nosotros no estamos de acuerdo con esa línea. Si al final están dispuestos a sumarse al movimiento y a sumirse como miembros de Acción Nacional de calle, de banqueta, que somos los que damos la lucha, que somos los que hacemos que Acción Nacional pueda ganar elecciones, bienvenidos", dijo.

Asimismo, anunció que el movimiento exige que se suspenda el proceso interno de renovación de dirigencias a nivel nacional, estatal y municipal conforme a las previsiones de los estatutos y reglamentos; así como analizar y arreglar "todo lo que está mal en el partido".

"Marko Cortés fue reelecto en 2021, aquí se trata del proceso interno en 2024, que sigue otra lógica, sigue otra dinámica, pero insisto, es un proceso que se tiene que frenar, porque no existen condiciones para que ese proceso dé un fruto favorable, ni para el partido, ni para México", sentenció Gómez Morin.

-Cuando habla de que secuestraron el partido, ¿a quién se refiere de manera puntual?, se le preguntó.

-"No voy a hacer señalamientos puntuales, a quienes van dirigido el mensaje saben perfectamente quiénes son, los vemos en todas las sesiones del CEN, los vemos en todas las sesiones de la Comisión Permanente, los vemos en todas las sesiones del Consejo Nacional, ellos saben quiénes son, no voy a poner nombres en particular, ellos saben quiénes son", apuntó.