Protestan contra AMLO en la CDMX; exigen salud y empleos

En rechazo a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, este domingo 58 automovilistas participaron en una caravana para manifestar su inconformidad contra la actual administración, del Auditorio Nacional al Zócalo de la Ciudad de México.

A bordo de sus automóviles, que circularon sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez, y 5 de Mayo, los automovilistas demandaron al gobierno federal que garantice la salud, promueva medidas urgentes y efectivas para conservar los empleos y los ingresos.

En sus automóviles llevaban carteles en los que señalaban: "Estaría padre respetar las instituciones", "¡Fuera López!", "México libre y democrático", "Estaría padre acabar con la corrupción", "AMLO vete ya".

La presidenta de la organización Chalecos MX, Alejandra Morán, que convocó la caravana vehicular que se celebró en varias ciudades del país, pidió la reactivación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México.

Señaló que el objetivo de la caravana es promover la unión entre los mexicanos.

"Esta caravana es por la paz, por la unión de México y para invitarlos a todos a trabajar por el país, a no ser igual que la gente que quiere polarizar como el presidente. Que no debemos permitir que nos sigan dividiendo y debemos exigir que el presidente trabaje por todos los mexicanos y rectifique el camino. ¿Qué tal nos caería que volviera a activar el nuevo aeropuerto de Texcoco?", señaló.

Aunque en sus automóviles, los integrantes de la caravana llevaban pancartas en las que demandaban la salida del primer mandatario, Alejandra Morán dijo que el objetivo no es obtener su renuncia, sino pedirle que "trabaje" y convencer a otras personas para que en los procesos electorales de 2021 no voten por Morena, partido del Presidente.

"Tiene que seguir trabajando o empezar a trabajar. Muchos estamos desesperados, queremos que se vaya pero no va a renunciar. Necesitamos unirnos para que en 2021 salgamos a votar. Lo que tenemos que hacer es unirnos para exigirle salud, empleo y trabajo, que proteja a las Pymes y las apoye para que haya más empleos. Necesitamos convencer a la gente de que exija. A todos los que no salieron el día de hoy, no se quejen después".

La semana pasada también se llevó a cabo una caravana nacional para demandar la renuncia de López Obrador. En esa ocasión, al menos 500 automovilistas protestaron en Paseo de la Reforma contra las políticas implementadas por el Presidente.

Haciendo sonar los cláxones de sus vehículos desde el Auditorio Nacional, el Ángel de la Independencia y hasta el Palacio de Bellas Artes, los automovilistas reclamaron que se ha incrementado la pobreza y la desigualdad, que ha habido un mal manejo de la economía y que el gobierno del mandatario, "nos lleva a la ruina y nos tiene enfrentados".