Protestan en Palacio Nacional encuestadores del Inegi despedidos

Alrededor de 50 personas que fueron contratados por el Inegi para realizar el censo de vivienda se manifiestan en los alrededores de Palacio Nacional para exigir su recontratación, puesto que aseguran que fueron obligados a renunciar por la pandemia del coronavirus Covid-19, además que se les deben salarios atrasados.

Ante estas denuncias, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el sábado pasado en su gira de trabajo por Cuernavaca, Morelos se enteró de esta situación, por lo que comentó que pedirá a Julio Alfonso Santaella Castell, titular del Inegi, su ayuda para aclarar esta situación.

"Sí, antier que fui a Cuernavaca, que esto es parte de lo que comentaba, como estoy recorriendo siempre el país me entero de todo, ese día, en el caso de Morelos les habían dado de baja a los que están haciendo los censos. Esto habría que verlo con el Inegi, hay que ver qué tipo de contratos hicieron (...) Pues en lo que podamos nosotros ayudar para que se aclare hablando con el director del Inegi", comentó el titular del Ejecutivo federal.

En entrevista con medios, Miguel Martínez, uno de los afectados, pidió que el organismo autónomo respete su contrato y que cuando concluya la contingencia regresen a sus funciones.

"Aunque fuimos contratados para trabajar por un periodo, el 3 de abril nos están obligando a firmar una renuncia por la emergencia sanitaria, pero nosotros estamos pidiendo que se respete nuestro contrato y que cuando pase la emergencia sanitaria por Covid-19 nosotros seamos reinstalados a nuestras funciones".

"No ha querido dar la cara por ellos. Solo nos depositaron 200 pesos para comprar cubre bocas que solo nos duraban media hora, por lo que teníamos que estar comprando y comprando cuando nosotros estábamos en campo desde la mañana hasta la noche", sostuvo.

En tanto que Gloria María Ávila, también contratada para trabajar en el censo, señaló que no se les han pagado quincenas o hay pagos incompletos.

"A algunos compañeros los forzaron y los están amenazando de que si no entregan el equipo de trabajo serán acusados de robo federal, lo cual no puede ser porque nosotros lo vamos a entregar todo hasta el 17 de abril el uniforme, la credencial y el dispositivo".

"Hay a compañeros que no les han pagado la quincena de marzo, a otros que les pagaron incompleto, hay gente que no ha ganado nada en mes y medio".