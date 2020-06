Protestan en visita de AMLO en Cholula

Desde la exigencia de detener la construcción del Tren Maya hasta pedir una "política para enfrentar al Covid-19", alrededor de 150 personas, entre ellos integrantes de Antorcha Campesina, se manifiestan afuera de donde el presidente Andrés Manuel López Obrador informa de los avances de la reconstrucción en el estado de Puebla tras los sismos de septiembre de 2017.

Con pancartas y mantas, los manifestantes piden que el titular del Ejecutivo federal atienda las demandas de la población en cuanto a trabajo, salud y alimentación.

"Es el sentir de la ciudadanía de los poblanos y el día de hoy nos encontramos muchos sectores que estamos protestando porque no se han cumplido las promesas a los mexicanos. Los mismos funcionarios del alto nivel que estaban en el PRI, el PAN siguen en el gobierno. ¿Dónde está el cambio?", comentó uno de los manifestantes.

"AMLO solo atiende a la mamá del 'Chapo', eso no es justo, y a la población que necesita de él no la atiende. Queremos que asuma su responsabilidad como mandatario y nos escuche".

Por el contrario, un grupo de unas 20 personas lanza consignas en apoyo al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación.