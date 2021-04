Protestan frente al INE a favor de Salgado Macedonio

Aproximadamente 300 personas se manifestaron ayer afuera del edificio sede del Instituto Nacional Electoral (INE), en el sur de la Ciudad de México, en apoyo a Félix Salgado Macedonio, a quien le fue retirada la candidatura al gobierno de Guerrero.

Entre los manifestantes, originarios de Chilpancingo, Iguala, Acapulco y Tecpan de Galeana, Guerrero, principalmente, se encontraban simpatizantes de Salgado Macedonio y militantes de Morena, quienes instalaron un plantón en la lateral del Periférico Sur.

Los asistentes exigieron a las autoridades electorales que regresen la candidatura al senador con licencia.

Los inconformes salieron de la casa de campaña de Salgado Macedonio en Chilpancingo durante la madrugada de ayer y llegaron a las instalaciones del INE aproximadamente al mediodía, pero la fachada ya estaba resguardada por elementos de la policía capitalina para evitar su ingreso al recinto.

El retiro de la candidatura fue determinado por el INE el pasado 26 de marzo, al concluir que no cumplió con la entrega del informe financiero sobre sus gastos de precampaña.

En su resolución, el INE también sancionó al resto de los aspirantes de Morena al gobierno de Guerrero, porque incurrieron en la misma falta que Salgado Macedonio, quien ha dicho que él no realizó actos de precampaña, razón por la que no presentó el informe.

Contra esta determinación, Salgado Macedonio envió un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo que ya fue radicado por el magistrado presidente José Luis Vargas Valdéz, quien turnó el expediente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que lo revise y elabore el proyecto correspondiente.

Por ello, los manifestantes afirmaron que mantendrán su plantón en el INE y un bloqueo intermitente en la lateral del Periférico Sur hasta que el TEPJF resuelva a favor.

Durante la manifestación de ayer, los asistentes quemaron piñatas con imágenes de Lorenzo Córdova, presidente del INE, y el consejero Ciro Murayama, quienes votaron a favor del dictamen para retirar la candidatura al morenista.

Gritaron: "¡INE, entiende, Guerrero no se vende!", y desplegaron mantas en apoyo a Salgado Macedonio. En redes sociales también convocaron a la militancia de Morena en la Ciudad de México a reforzar la protesta. Este fin de semana en Chilpancingo y Acapulco se realizaron dos megamarchas en apoyo al senador con licencia.

El domingo, luego del mitin en Acapulco, los asistentes incendiaron ataúdes, retratos y un muñeco de Córdova Vianello y acusaron que la sanción contra el aspirante morenista es excesiva.