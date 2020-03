Protestan médicos y enfermeras en Toluca

Médicos y enfermeras del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos en Toluca, se manifestaron para exigir los insumos básicos para atender a los pacientes por Covid - 19, pues aseguran que desde hace meses no cuentan con guantes, alcohol, gel antibacterial, cubre bocas N -95 salvo para algo del personal a cargo de los pacientes internados.

Agrupados frente a las diversas entradas del hospital refirieron que son años de malas condiciones, pero salieron a demandar atención, pues "no están dispuestos a convertirse en un foco de contaminación del virus y un peligro para el resto de los pacientes, sus familiares o para nosotros mismos".

Jesús Sánchez, uno de los médicos inconformes explicó que si bien las malas condiciones persisten desde hace tres años, desde hace un mes se agudizaron pues no hay insumos para trabajar.

Aseguran que hace un mes les entregaron cajas de 50 pares de guantes para 50 pacientes, es decir un par para cada caso, "los compañeros juntamos dinero para abastecernos de este material, de pañales, hasta de lo más básico".

"Se están dando cubre bocas especiales (N95) para quienes están en contacto con pacientes de coronavirus, cuando debería ser para todo el personal, pues si llega alguien a urgencias habrá contacto de muchos con ese paciente", dijo.

El médico suplente que llegó a trabajar al hospital en el 2018, explicó que el cuarto piso de este hospital fue dispuesto por la Secretaría de Salud como uno de los siete nosocomios mexiquenses para recibir a pacientes de Covid - 19, pero sin las medidas adecuadas para los médicos, que si bien, "estamos para salvar vidas, cómo le vamos a hacer si arriesgamos la nuestra".

"Hace una semana entró un paciente de 18 años al área de choque,estuvo ahí dos días, convivió con gente de los tres turnos, fue una semana de atención porque pasó al área de quirófano y nadie nos dio por enterados que era paciente positivo de coronavirus. Tenemos comprobado que era positivo al virus, pero nos lo ocultaron".

Los médicos indicaron haber hablado sobre estas demandas con el director del hospital, quien les aseguró que ya hay insumos; sin embargo, no han sido entregados al personal.

"Ahorita no los hemos visto, nosotros le exigimos contar con el equipo, comenzamos a organizarnos ayer, pero por la noche mágicamente nos dijeron que ya había de todo, solo que no lo vemos".

Detallaron que hace un par de días enviaron a cuarentena entre ocho y 10 médicos con enfermeras que estuvieron atendiendo a pacientes de Covid - 19, pero el hospital funciona de forma normal y es uno de los que más demanda tiene.

"Nos dan visores que no sirven para turnos de 8 o 12 horas, a las dos o tres giras se comienzan a cuartear, a empañar, los googles deberían estar en óptimas condiciones para esterilizar y rehusar, pero eso es imposible. Realmente no estamos solicitando nada fuera de la ley porque es algo que nos deben proporcionar como autoridades".

Por lo que convocaron para el próximo lunes a una nueva protesta a las 8:00 de la mañana, y advirtieron que podrían ir a paro de labores en caso de no recibir respuesta.