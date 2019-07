Protestan Policías Federales contra la Guardia Nacional en Sonora

Alrededor de 50 elementos de la Policía Federal con destacamento en Hermosillo, Sonora, se manifestaron afuera de la base para protestar en contra de su incorporación a la Guardia Nacional.

La tarde de este miércoles -con leyendas en cartulinas-, se manifestaron afuera de la base ubicada en el bulevar García Morales y Quintero Arce; los elementos federales se unieron al movimiento nacional de la corporación que amenazó con realizar paro de actividades este 4 de julio.

En Sonora hay alrededor de 500 elementos, de los cuales 100 pertenecen a la base de Hermosillo, quienes, según expresaron, están exigiendo el respeto a sus derechos, ya que el gobierno, al pasarlos a la Guardia Nacional les está quitando prestaciones y les baja el sueldo, con una quincena alta y otra baja como lo hace con los elementos del Ejército.

Además, para incorporarlos a la Guardia Nacional, les están haciendo una serie de exámenes en el Campo 1 de la Ciudad de México, cuando ya fueron evaluados por el Centro de Confianza Varsovia de la Policía Federal.

"No somos militares, somos policías, no queremos ser parte de la Guardia Nacional, somos policías que preservamos la seguridad del pueblo, el Presidente de la Republica es nuestro jefe, pero no somos militares", reiteraron.

Comentaron que algunos elementos que según los soldados no pasaron la evaluación ya fueron dados de baja y otros sin tomarlos en cuenta ni preguntarles fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración (INM).

"Nos eliminaron prestaciones, nos descuentan cada mes cinco días, nos quitaron el bono de riesgo, la mayoría somos del sur del país y no nos alcanza para pagar renta y comida", recriminaron.

"No queremos pertenecer a la guardia nacional, nunca nos preguntaron, somos policías, no militares", reiteraron al arengar: "Proteger y servir a la comunidad: Policía Federal".