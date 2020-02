Protestan por feminicidios durante visita de AMLO a Guanajuato

Con un cartel que decía "La vida de las mujeres vale más que tú pinche rifa", un grupo de mujeres se manifestó en la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Romita para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, a quien le exigieron que active la alerta de género en todo el país, debido a los altos índices de feminicidios y de violencia contra las mujeres.

En entrevista con medios, las mujeres quienes se identificaron como integrantes de la "Red de Feministas por Guanajuato" criticaron que el titular del Ejecutivo federal considere que las manifestaciones de mujeres en las calles de la Ciudad de México busquen opacar la rifa del avión presidencial.

"Necesitamos acciones afirmativas, hay 10-11 feminicidios al día y las medidas no son las correctas. En especial queremos que se active la alerta de género para todo el país, en especial para Guanajuato porque el año pasado fue el primer lugar en feminicidios.

"Es sumamente preocupante que el presidente piense eso de los feminicidios, que diga que los feminicidios van a opacar a la rifa de un avión cuando diariamente a las mujeres no están matando, nos violan y él cree que esto es un jueguito, que crea que es un golpe mediático contra él".

"No se trata de algo contra él o contra el gobernador, sino contra la inseguridad, estamos protestando contra la inseguridad", agregaron.

Aseguraron que las medidas que ha implementado la administración de Andrés Manuel López Obrador son "ineficientes", por lo que manifestaron que éstas deben de ser mejoradas.

"Además quitar la tipificación del feminicidio es un paso atrás a lo que ya se ha hecho, es lo peor".

A pregunta expresa hecha por EL UNIVERSAL, las jóvenes aseguraron que respaldan las manifestaciones que han hecho mujeres y grupos feministas frente a Palacio Nacional, así como las tomas que estudiantes mantienen en diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigiendo un alto a los actos de acoso sexual.