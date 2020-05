Protestan trabajadores de Chapingo afuera de Palacio Nacional

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACH) mantienen bloqueados los accesos de Palacio Nacional en protesta porque las autoridades de esa universidad no han solucionado sus demandas laborales.

Así desde antes de las 05:00 horas los trabajadores de Chapingo tomaron los accesos de Palacio Nacional, no obstante, permiten el acceso del personal, funcionarios y medios de comunicación por el estacionamiento de Correo Mayor.

Los manifestantes responsabilizan al rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez por no atender sus demandas laborales en medio de la pandemia del Coronavirus.