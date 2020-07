Protestan trabajadores del ISSSTE en Yucatán; exigen insumos

Trabajadores y personal del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Yucatán protestaron en las calles aledañas al nosocomio pidiendo la renuncia del director Dr. Paulo Flores Salazar, así como de la subdirectora administrativa, Mariana Fernández Mena, y de la coordinadora de enfermería, Rosa González Escamilla, ya que no han proporcionado material necesario y de protección para que laboren en medio de la pandemia.

Los trabajadores exigen condiciones materiales y humanas necesarias para desarrollar su labor dentro del hospital ya que no cuentan con oxímetros, ventiladores y monitores para tratar a los pacientes con coronavirus, ni equipos y mayor vestimenta para su propia protección.

El grupo tomó las calles aledañas al hospital que se ubica en la colonia Pensiones, y con pancartas, cartulinas, cubrebocas y caretas, exigieron la renuncia del Dr. Paulo Flores Salazar, director del hospital, por no recibir un trato digno para los trabajadores de base y suplentes, así como no tener equipo de protección personal, según los manifestantes.

Asimismo, señalaron entre varias de sus demandas, que no se respeta el Artículo 29, fracc. II, de las condiciones generales de los trabajadores, que señala que los trabajadores deben recibir un trato digno y humano.

Entre gritos y consignas de "Fuera el director", los profesionales de la salud marcharon sin entorpecer por mucho tiempo las vialidades cercanas al hospital.

Esta protesta se da un par de semanas después de que usuarios en las redes sociales hicieran varias publicaciones en las que denuncian que los derechohabientes del ISSSTE no son atendidos debido a que ya no hay camas en este hospital federal y que los encargados administrativos dicen que "no hay dinero" para comprar materiales por la austeridad impuesta desde el gobierno Federal.

Los trabajadores del ISSSTE señalaron que arriesgan sus vidas y no tienen apoyo de sus directivos y jefes.