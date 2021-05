Próxima semana inicia vacunación de maestros en CDMX

A partir del próximo martes 18 de mayo y hasta el 22 de mayo se llevará a cabo la vacunación contra Covid-19 a personal educativo que labora en la Ciudad de México, y se estima inocular a 356 mil 342 personas.

El personal educativo recibirá la vacuna CanSino AD5-NCov (Convidecia), que solo es de una dosis y su máxima eficacia es 14 días después de la primera aplicación.

Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la ADIP, explicó que para ser parte del padrón de vacunación para personal educativo es indispensable estar registrado en las listas enviadas por cada Centro de Trabajo Educativo a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

Posteriormente deberán ingresar a vacunacion.cdmx.gob.mx y descarga su cita de vacunación, en caso de no estar registrado dijo que se debe contactar a su Centro de Trabajo Educativo para ser integrado al padrón antes del jueves 20 de mayo.

¿Cuáles son las sedes de vacunación para maestros?

Las sedes de vacunación son: el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN); el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Campus Santa Teresa; la Escuela Primaria Benito Juarez, Colonia Roma Sur; la Biblioteca Vasconcelos; el Pepsi Center; el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENSIS) Marina; el Centro Cultural Jaime Torres Bodet; y la Unidad Habitacional Militar El Vergel.

Alcaldías que vacunarán contra Covid a los de 50 a 59 años

Asimismo, el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Víctor Hugo Borja Aburto, informó que del miércoles 19 al domingo 23 de mayo se inoculará a personas de 50 a 59 años residentes de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac.

Ellos recibirán la vacuna Sputnik-V (Gam-KOVID-Vak), misma que es de dos dosis, con un intervalo entre 21 y 60 días.

Las sedes de vacunación son: en Iztacalco, el Palacio de los Deportes (pabellones); Tláhuac, Universidad Marista; Xochimilco, el Deportivo Xochimilco; e Iztapalapa la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (Entrada por Caseta 3); la Sede de Servicios de Transportes Eléctricos; Telecomm / Telecomunicaciones de México; Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM Campus I; Deportivo Santa Cruz Meyehualco (Entrada por Calle 71 esquina Av. 6); y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 "Cuauhtémoc" IPN /(Vocacional 7).

Calendario de vacunación

El calendario de vacunación para ambos casos (personal educativo y personas de 50 a 59 años de edad) será conforme a la letra inicial del primer apellido.

Para el personal educativo las letras A, B y C, el 18 de mayo; D, E, F y G, el 19 de mayo; H, I, J, K, L y M 20 de mayo; M, N, Ñ, O, P, Q y R, 21 de mayo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos, el 22 de mayo.

Para las personas de 50 a 59 años residentes de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac les corresponde a los de las letras A, B y C, el 19 de mayo; D, E, F y G, el 20 de mayo; H, I, J, K, L y M 21 de mayo; M, N, Ñ, O, P, Q y R, 22 de mayo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos, 23 de mayo.

Vacunación para mujeres embarazadas

En el caso de las mujeres de 18 años que estén embarazadas con más de 9 semanas de gestación, deberán registrarse para vacunación contra el Covid-19 y acudir cuando sea el turno de vacunación para adultos de 50 a 59 años de edad en su alcaldía,

Sin embargo, las residentes de Gustavo. A Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta o Cuajimalpa, donde ya se aplicó la primera dosis, tendrán que asistir a la unidad vacunadora de adultos de 50 a 59 años que mejor les convenga en cualquiera de las alcaldías: Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac.