"Próxima semana se informará sobre entrega de medicinas": AMLO

Al asegurar que los padres de niños con cáncer tienen toda la libertad de manifestarse para exigir el abasto de medicamentos oncológicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana dará a conocer un informe sobre la entrega de estos fármacos, señaló que de 25 medicinas para tratar cáncer en menores de edad, el país adquirió 21 y sólo le falta conseguir 4, de los que uno se fabricará en Japón exclusivamente para ser enviado a nuestro país.

Tienen los padres de niños todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles de que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr aunque no les guste a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación que también están metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de los medicamentos".

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario reiteró su "respeto" hacia los padres de familia que han exigido que el abasto de medicamentos para cáncer no deje de ser constante y reiteró que su administración está "enfrentando" todos los obstáculo para que no haya desabasto de medicinas.

"Espero informar ya la próxima semana sobre el tema de medicamentos para no dejarles pretexto, excusa, no dar oportunidad a los malquerientes y me refiero a los adversarios de los medios de información, a los corruptos que quisieran que regresáramos a lo de antes y mi respeto a las madres, a los padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo, siempre para que no les falten los medicamentos, enfrentando todos los obstáculos y que vamos a cumplir.

"Nuestra embajadora en Japón ayer logró que un laboratorio por tratarse de nuestro país elaborara uno de los medicamentos para tratamiento de cáncer infantil, estamos en eso, es nuestra responsabilidad".

Acerca de la compra consolidada de medicamentos liderada por la UNOPS, el presidente señaló que la próxima semana podrá informar sobre el avance de esta adquisición, enfatizó que ha llevado más tiempo del deseado debido a que existía un monopolio en la compra-venta de medicamentos.

"Nos ha llevado tiempo porque era un asunto muy complejo y además de muchos intereses, pues imagínense, no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero, por ley no se podía comprar ningún medicamento en el extranjero, solo aquí, se protegía a este grupo que vivía medrando al amparo del poder con la salud de los niños y de los enfermos, medrando con la salud del pueblo, porque robarse el dinero de las medicinas es lo peor que puede haber, es pecado social".